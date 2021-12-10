Песков сообщил, что в графике Путина пока нет телефонного разговора с Макроном
При этом представитель Кремля уточнил, что звонок может произойти весьма оперативно, когда по дипломатическим каналам пройдут все импульсы и сигналы.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в графике Владимира Путина пока нет телефонного разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Так он ответил журналистам на вопрос о том, состоится ли беседа глав государств в связи с ситуацией в Донбассе.
"Пока он (разговор. — Прим. Лайфа), что называется, в график не встал, но это может произойти весьма и весьма оперативно, когда по дипломатическим каналам все импульсы и сигналы пройдут. Пока в графике нет", — сообщил представитель Кремля журналистам.
Ранее указывалось, что Макрон планирует в ближайшие дни обсудить ситуацию в Донбассе с Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. Также говорилось, что 10 декабря глава республики встретится с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем, чтобы "вместе рассмотреть способы возобновления контактов с Россией в рамках "нормандского формата".
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