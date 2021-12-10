Песков отреагировал на провокацию ВМС Украины в Азовском море

Ситуация с судном ВМС Украины "Донбасс" в Азовском море лишний раз показывает потенциальный вред и опасность от подобных провокационных действий. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, как расценивают данную ситуацию в Кремле.