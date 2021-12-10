Песков отреагировал на провокацию ВМС Украины в Азовском море
В Кремле указали, что подобные действия могут привести к "очень и очень серьёзным последствиям".
Дмитрий Песков
Фото © Kremlin.ru
Ситуация с судном ВМС Украины "Донбасс" в Азовском море лишний раз показывает потенциальный вред и опасность от подобных провокационных действий. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, как расценивают данную ситуацию в Кремле.
Песков пояснил, что любая незначительная провокация может привести к "очень и очень серьёзным последствиям", и напомнил, что об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин.
Напомним, что вечером в четверг ФСБ сообщила о корабле ВМС Украины "Донбасс", который двигался в сторону Керченского пролива и не выполнял требования изменить курс. В ведомстве отметили, что судно создаёт угрозу безопасности мореплавания. Позднее стало известно, что корабль лёг на обратный курс. Министр обороны Незалежной Алексей Резников заявил, что "Донбасс" находился в Азовском море на законных основаниях.
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