Альтштейн углядел несоответствие в заявлениях "Вектора" и Роспотребнадзора по "омикрону"

Заявление директора центра "Вектор" Рината Максютова о четырёх выделенных независимых полногеномных штаммах ковида "омикрон" из биоматериалов вернувшихся в Россию туристов и утверждение Роспотребнадзора о двух пациентах в РФ, которые заразились новым вариантом коронавируса, не вяжутся друг с другом. Об этом в беседе с изданием "Лента.ру" сообщил вирусолог и главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, учёные не могут определить заражение штаммом ковида "омикрон" с помощью ПЦР-теста. Для этого нужно провести полногеномное секвенирование, то есть просмотреть "геномную последовательность всех 30 тысяч нуклеотидов". В ходе этой процедуры учёные "находят ту, которая характерна только для "омикрона". Так, Альтштейн утверждает, что Максютов или Роспотребнадзор ошибаются.

"Есть противоречие между тем, что говорит Максютов и Роспотребнадзор. Кто-то из них ошибается. Если проведены отдельные полногеномные секвенирования и говорится, что выделено четыре штамма, а в Роспотребнадзоре утверждают, что пациентов по прежнему двое, — тут несоответствие", — отметил вирусолог.

Вероятнее всего, в лабораториях "Вектора" и Роспотребнадзора пользовались разным биоматериалом. Возможно, данные Максютова указывают на четырёх заболевших штаммом ковида "омикрон" в России. Хотя не исключён и другой вариант. "Если выделить один материал из носа, другой из крови, третий из кишечника или анального мазка, это всё будут отдельные штаммы. Такое тоже может быть", — отметил Альтштейн.

Ранее замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что называть омикрон-штамм лёгким абсолютно безответственно. По словам учёных, заболевание переносят легко только те, у кого уже есть иммунитет, а вот последствия для всех остальных пока не известны.