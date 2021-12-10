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Песков: Москва готовит документ по теме гарантий безопасности в Европе

Он добавил, что РФ должна донести "концептуальное видение вопроса до американских собеседников".

10 декабря, 11:51
<p>Дмитрий Песков</p><p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/60789/photos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Дмитрий Песков

Фото © kremlin.ru

Москва готовит документ по вопросу безопасности в Европе и намерена донести своё видение ситуации до США и НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Путин как раз и сказал Байдену, что мы весьма оперативно, в течение недели, такой документ подготовим и передадим. В свою очередь президент США говорил о том, что если вообще говорить о субстанциях, которые касаются Североатлантического альянса, то он бы предпочёл привлекать к диалогу ряд стран НАТО... Сейчас мы считаем, что для начала мы до американских собеседников должны донести наше концептуальное видение", — отметил представитель Кремля.

Песков заявил, что Путин и Байден не согласовывали формат диалога по гарантиям безопасности

Песков заявил, что Путин и Байден не согласовывали формат диалога по гарантиям безопасности

Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Беседа стала уже пятой с момента вступления Байдена в должность американского президента. Лидер России оценил переговоры как открытые и конструктивные. Он также озвучил некоторые темы, которые удалось обсудить во время этой беседы. Главной из них стала Украина и продвижение НАТО к границе России.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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