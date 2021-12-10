Песков: Москва готовит документ по теме гарантий безопасности в Европе

"Путин как раз и сказал Байдену, что мы весьма оперативно, в течение недели, такой документ подготовим и передадим. В свою очередь президент США говорил о том, что если вообще говорить о субстанциях, которые касаются Североатлантического альянса, то он бы предпочёл привлекать к диалогу ряд стран НАТО... Сейчас мы считаем, что для начала мы до американских собеседников должны донести наше концептуальное видение", — отметил представитель Кремля.