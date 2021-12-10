Песков: Москва готовит документ по теме гарантий безопасности в Европе
Он добавил, что РФ должна донести "концептуальное видение вопроса до американских собеседников".
Дмитрий Песков
Фото © kremlin.ru
Москва готовит документ по вопросу безопасности в Европе и намерена донести своё видение ситуации до США и НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Путин как раз и сказал Байдену, что мы весьма оперативно, в течение недели, такой документ подготовим и передадим. В свою очередь президент США говорил о том, что если вообще говорить о субстанциях, которые касаются Североатлантического альянса, то он бы предпочёл привлекать к диалогу ряд стран НАТО... Сейчас мы считаем, что для начала мы до американских собеседников должны донести наше концептуальное видение", — отметил представитель Кремля.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Беседа стала уже пятой с момента вступления Байдена в должность американского президента. Лидер России оценил переговоры как открытые и конструктивные. Он также озвучил некоторые темы, которые удалось обсудить во время этой беседы. Главной из них стала Украина и продвижение НАТО к границе России.
Комментариев: 0