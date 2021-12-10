Путин обсудил с Лукашенко вопросы отношений Москвы и Минска

Президент России Владимир Путин обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко актуальные вопросы взаимоотношений двух стран. Об этом сообщает пресс-служба лидера Белоруссии.

"Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге. Разговор касался наиболее актуальных вопросов белорусско-российских отношений. Как двусторонней повестки, так и возникающих вызовов и ситуации вокруг обеих стран", — говорится в релизе.

Отмечается, что Путин позвонил Лукашенко сразу после заседания Высшего Евразийского экономического совета.