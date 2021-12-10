Путин обсудил с Лукашенко вопросы отношений Москвы и Минска
Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, глава РФ позвонил своему коллеге сразу по окончании заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко актуальные вопросы взаимоотношений двух стран. Об этом сообщает пресс-служба лидера Белоруссии.
"Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге. Разговор касался наиболее актуальных вопросов белорусско-российских отношений. Как двусторонней повестки, так и возникающих вызовов и ситуации вокруг обеих стран", — говорится в релизе.
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Отмечается, что Путин позвонил Лукашенко сразу после заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Ранее Лукашенко заявил, что по основным направлениям они с Владимиром Путиным видят мир одинаково. Он отметил, что Россия и Белоруссия не друзья, а братья.
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