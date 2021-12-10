В истории с похищением кассиршей 23 млн из "Альфа-банка" может быть замешан её племянник
Подозрения у следователей возникли в ходе допроса 23-летнего Никиты. Не менее интересные вопросы появились и после обыска в квартире исчезнувшей.
Племянник Анны Григорьевой Никита. Фото © Telegram / SHOT
Племянник кассирши Анны Григорьевой, которая подозревается в хищении из ачинского отделения "Альфа-банка" 23 миллионов рублей, может быть причастен к истории с исчезновением тёти. Как сообщает телеграм-канал SHOT, причиной, которая даёт право так думать, стала нестыковка в показаниях 23-летнего Никиты.
На допросе молодой человек заявил следователям, что последний раз виделся с родственницей два дня назад. Однако камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде кассирши, зафиксировали, что Никита вместе с супругой покидал квартиру тёти в 00:40. Именно в ту ночь, 7 декабря, через три часа кто-то в капюшоне вышел из дома с крупным предметом под курткой и направился в сторону гаражей. Момент запечатлела камера наблюдения.
Также подозрения у следователей возникли после обыска в квартире Григорьевой. Правоохранители не нашли зацепок, которые указывали бы на попытки женщины совершить суицид. Предположительно, перед побегом кассирша взяла с собой только российский паспорт и наличные. По данным телеграм-канала, женщина до сих пор находится в Ачинске.
Ранее Лайф сообщал, что пропажу 23 миллионов рублей в ачинском отделении "Альфа-банка" заметили спустя четыре дня, 7 декабря, а сама Анна после кражи якобы дважды пыталась свести счёты с жизнью. После первой попытки женщина была госпитализирована, но угрозами заставила мужа забрать её из больницы. При этом Анна оставила полные отчаяния записки с намёками.
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