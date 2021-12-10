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В истории с похищением кассиршей 23 млн из "Альфа-банка" может быть замешан её племянник

Подозрения у следователей возникли в ходе допроса 23-летнего Никиты. Не менее интересные вопросы появились и после обыска в квартире исчезнувшей.

10 декабря, 12:21
<p>Племянник Анны Григорьевой Никита. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/32631" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Племянник Анны Григорьевой Никита. Фото © Telegram / SHOT

Племянник кассирши Анны Григорьевой, которая подозревается в хищении из ачинского отделения "Альфа-банка" 23 миллионов рублей, может быть причастен к истории с исчезновением тёти. Как сообщает телеграм-канал SHOT, причиной, которая даёт право так думать, стала нестыковка в показаниях 23-летнего Никиты.

На допросе молодой человек заявил следователям, что последний раз виделся с родственницей два дня назад. Однако камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде кассирши, зафиксировали, что Никита вместе с супругой покидал квартиру тёти в 00:40. Именно в ту ночь, 7 декабря, через три часа кто-то в капюшоне вышел из дома с крупным предметом под курткой и направился в сторону гаражей. Момент запечатлела камера наблюдения.

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Также подозрения у следователей возникли после обыска в квартире Григорьевой. Правоохранители не нашли зацепок, которые указывали бы на попытки женщины совершить суицид. Предположительно, перед побегом кассирша взяла с собой только российский паспорт и наличные. По данным телеграм-канала, женщина до сих пор находится в Ачинске.

Ранее Лайф сообщал, что пропажу 23 миллионов рублей в ачинском отделении "Альфа-банка" заметили спустя четыре дня, 7 декабря, а сама Анна после кражи якобы дважды пыталась свести счёты с жизнью. После первой попытки женщина была госпитализирована, но угрозами заставила мужа забрать её из больницы. При этом Анна оставила полные отчаяния записки с намёками.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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