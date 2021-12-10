В истории с похищением кассиршей 23 млн из "Альфа-банка" может быть замешан её племянник

Племянник кассирши Анны Григорьевой, которая подозревается в хищении из ачинского отделения "Альфа-банка" 23 миллионов рублей, может быть причастен к истории с исчезновением тёти. Как сообщает телеграм-канал SHOT, причиной, которая даёт право так думать, стала нестыковка в показаниях 23-летнего Никиты.

На допросе молодой человек заявил следователям, что последний раз виделся с родственницей два дня назад. Однако камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде кассирши, зафиксировали, что Никита вместе с супругой покидал квартиру тёти в 00:40. Именно в ту ночь, 7 декабря, через три часа кто-то в капюшоне вышел из дома с крупным предметом под курткой и направился в сторону гаражей. Момент запечатлела камера наблюдения.