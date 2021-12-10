В Дубне к 2023 году запустят крупнейший в РФ завод по производству вычислительной техники

Крупнейшее в России серийное производство вычислительной техники полного цикла Yadro Fab Dubnа появится в подмосковной особой экономической зоне (ОЭЗ) "Дубна". Старт работы завода запланирован на 2023 год. Как отметил губернатор области Андрей Воробьёв, новое производство даст около 600 рабочих мест.

"Важно, что высокотехнологичные производства размещаются именно в Подмосковье — большие цели всегда решаются на местах. Мы активно поддерживаем инвесторов, решивших локализовать своё производство на территории области. ОЭЗ "Дубна" — уникальная площадка технико-внедренческого типа в России", — цитирует Воробьёва телеканал "360".

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили, что ООО "Ядро Фаб Дубна" увеличило объём инвестиций в свой проект до 2,9 миллиарда рублей, а общую площадь производственного комплекса — до 20 тысяч квадратных метров.

"Когда предприятие Yadro Fab Dubna будет запущено — а это случится через год, картина с производством российского железа поменяется. Серверы, системы хранения данных, производство печатных плат — цифры поменяются радикально, как и доля российских производителей на рынке", — уточнил зампред областного правительства Вячеслав Духин.