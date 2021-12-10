Кузнецова призвала совершенствовать форматы блокировки деструктивного контента для защиты детей
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова © Kremlin.ru
По мнению вице-спикера Госдумы, на сегодняшний день законодательство запаздывает в выработке механизмов борьбы с распространением такой информации.
Нужно уже сейчас уметь просчитывать риски на долгосрочную перспективу, чтобы понять, как уберечь детей от деструктивного контента. Такую проблему обозначила вице-спикер Госдумы, глава комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова в интервью телеканалу "Россия 24".
"Тема такой сверхдоступности деструктивного контента для детей актуальна для многих государств, и нередко мы это обсуждали на международных площадках. С одной стороны, мы точно должны учить их навигации в этом новом для них мире. Нужно констатировать и признаться себе, что мы очень серьёзно опаздываем уже сейчас", — отметила она.
По мнению Кузнецовой, форматы блокировки деструктивного контента должны совершенствоваться, а законодательство в этом вопросе, на её взгляд, тоже запаздывает.
"Принимаются меры, но деструктивный контент по содержанию меняется, поэтому к тем мерам, которые были приняты, уже нужны другие", — отметила вице-спикер Госдумы.
Ранее стало известно, что в Госдуме рассмотрят законопроект о запрете показа фильмов со сценами насилия и пропагандой нетрадиционных отношений. Соответствующий документ могут внести в нижнюю палату парламента будущей весной.
Лайф писал, что на Конгрессе молодых учёных в Сочи также обсудили популяризацию знаний и вредный контент. Участники подискутировали на тему ограничения информации и её адаптации под современные площадки.