Диетолог Соломатина объяснила, как правильно выбрать селёдку для новогоднего салата
Эксперт рекомендует в первую очередь обращать внимание на состав продукта. По её словам, лучше остановиться на рыбе с минимальным добавлением химии.
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Селёдка — основа одного из главных новогодних салатов — сельди под шубой. О том, как выбрать качественную рыбу, в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Так, в первую очередь специалист рекомендует обратить внимание на состав продукта. Следует отдавать предпочтение рыбе, в составе которой меньше всего химических добавок, отметила медик.
"В сельди в банках, как правило, присутствует множество добавок. Лучше, чтобы была только сельдь, соль и консервант. Сейчас бензоат натрия везде добавляют, этого не избежать. Лучше выбирать сельдь без заливок", — пояснила Соломатина.
Диетолог считает, что для салата лучше всего подойдёт бочковая сельдь, но при этом нужно всегда обращать внимание на свежесть продукта. По её словам, у такой рыбы должна быть "блестящая поверхность и ясные глаза". Также при лёгком надавливании на ней не должно оставаться вмятин. Жабры, как уточнила Соломатина, должны быть розового цвета, а не коричневого или бордового.
А чтобы сделать новогодний салат полезнее, необходимо выбирать самую несолёную сельдь из всех, что представлены на полке в магазине, добавила эксперт.
А ранее Соломатина рассказала, кому нельзя есть сельдь под шубой. Так, в числе людей, которым рекомендуется воздержаться от данного блюда, — диабетики, гипертоники и люди с высоким уровнем холестерина.
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