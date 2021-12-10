Диетолог Соломатина объяснила, как правильно выбрать селёдку для новогоднего салата

Селёдка — основа одного из главных новогодних салатов — сельди под шубой. О том, как выбрать качественную рыбу, в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Так, в первую очередь специалист рекомендует обратить внимание на состав продукта. Следует отдавать предпочтение рыбе, в составе которой меньше всего химических добавок, отметила медик.

"В сельди в банках, как правило, присутствует множество добавок. Лучше, чтобы была только сельдь, соль и консервант. Сейчас бензоат натрия везде добавляют, этого не избежать. Лучше выбирать сельдь без заливок", — пояснила Соломатина.

Диетолог считает, что для салата лучше всего подойдёт бочковая сельдь, но при этом нужно всегда обращать внимание на свежесть продукта. По её словам, у такой рыбы должна быть "блестящая поверхность и ясные глаза". Также при лёгком надавливании на ней не должно оставаться вмятин. Жабры, как уточнила Соломатина, должны быть розового цвета, а не коричневого или бордового.

А чтобы сделать новогодний салат полезнее, необходимо выбирать самую несолёную сельдь из всех, что представлены на полке в магазине, добавила эксперт.