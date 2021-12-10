В Москве водитель BMW насмерть сбил академика РАН Кизяева, оформлявшего мелкое ДТП

Российский учёный-гидромелиоратор, академик РАН Борис Кизяев погиб в Москве — его сбила машина. Авария произошла вечером 9 декабря на Северо-Восточной хорде, в районе её пересечения с Дмитровским шоссе.

Как сообщает МК, в том районе случилось мелкое столкновение и водители стали оформлять ДТП по европротоколу. Через некоторое время одного из участников аварии сбил водитель на BMW, а ещё протаранил две машины — "шкоду" и "мазду".

Погибшим оказался владелец "шкоды", 83-летний профессор Борис Кизяев. Он разработал систему машин для комплексной механизации сельского хозяйства, строительства мелиоративных систем, был награждён званием заслуженного мелиоратора, написал более 350 научных трудов.