НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Голикова: Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 55,7%

Лидером по этому показателю остаётся Севастополь — 83,7%. Также уровень выше 72% зафиксирован на Чукотке, в Санкт-Петербурге, Туве, Москве и Подмосковье.

10 декабря, 12:37
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю вырос с 53,7% до 55,7%. Такие данные приводит вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Уровень коллективного иммунитета в России составляет 55,7%. Достигнуть уровня в 80% можно, только если каждый гражданин, не имеющий противопоказаний, защитит себя и своих близких с помощью вакцины", — сказала она журналистам.

Лидером по этому показателю остаётся Севастополь — 83,7%. Также уровень выше 72% зафиксирован на Чукотке, в Санкт-Петербурге, Туве, Москве и Подмосковье.

"При этом небольшое снижение уровня коллективного иммунитета произошло в Магаданской области и Чеченской Республике", — отметила Голикова.

Попова исключила возможность снятия ковид-ограничений к Новому году

Попова исключила возможность снятия ковид-ограничений к Новому году

Ранее вице-премьер уже призывала регионы РФ стремиться к 80% коллективного иммунитета к ковиду, который пока достигнут только в Севастополе.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1