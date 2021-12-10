Голикова: Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 55,7%
Лидером по этому показателю остаётся Севастополь — 83,7%. Также уровень выше 72% зафиксирован на Чукотке, в Санкт-Петербурге, Туве, Москве и Подмосковье.
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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю вырос с 53,7% до 55,7%. Такие данные приводит вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Уровень коллективного иммунитета в России составляет 55,7%. Достигнуть уровня в 80% можно, только если каждый гражданин, не имеющий противопоказаний, защитит себя и своих близких с помощью вакцины", — сказала она журналистам.
Лидером по этому показателю остаётся Севастополь — 83,7%. Также уровень выше 72% зафиксирован на Чукотке, в Санкт-Петербурге, Туве, Москве и Подмосковье.
"При этом небольшое снижение уровня коллективного иммунитета произошло в Магаданской области и Чеченской Республике", — отметила Голикова.
Ранее вице-премьер уже призывала регионы РФ стремиться к 80% коллективного иммунитета к ковиду, который пока достигнут только в Севастополе.
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