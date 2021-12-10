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Мантуров заявил, что одобрение "Спутника V" ВОЗ ускорит принятие сертификатов РФ в ЕС

Глава Минпромторга отметил, что сегодня Москва отдельно с каждой страной подписывает двусторонние соглашения.

10 декабря, 12:37

"Спутник V". Фото © ТАСС / EPA

Одобрение российской антиковидной вакцины "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) ускорит признание сертификатов РФ о вакцинации странами Европы. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России — 2021".

"Конечно (ускорит признание российских сертификатов. — Прим. Лайфа), если это ВОЗ будет принято — все входят в эту организацию, правильно? Сегодня мы с каждой страной подписываем в отдельности двусторонние соглашения о взаимопризнании вакцинированных, чтобы обеспечить большую и лучшую мобильность гражданам нашей страны", — отметил министр.

Путин напомнил о важности сертификации ВОЗ для продвижения "Спутника V" за рубежом

Путин напомнил о важности сертификации ВОЗ для продвижения "Спутника V" за рубежом

Ранее в ВОЗ объяснили, когда определят дату новой инспекции по "Спутнику V". В организации ждут от производителя новых данных по результатам предыдущего визита международных экспертов.

Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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