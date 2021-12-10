Мантуров заявил, что одобрение "Спутника V" ВОЗ ускорит принятие сертификатов РФ в ЕС

Одобрение российской антиковидной вакцины "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) ускорит признание сертификатов РФ о вакцинации странами Европы. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России — 2021".

"Конечно (ускорит признание российских сертификатов. — Прим. Лайфа), если это ВОЗ будет принято — все входят в эту организацию, правильно? Сегодня мы с каждой страной подписываем в отдельности двусторонние соглашения о взаимопризнании вакцинированных, чтобы обеспечить большую и лучшую мобильность гражданам нашей страны", — отметил министр.

Ранее в ВОЗ объяснили, когда определят дату новой инспекции по "Спутнику V". В организации ждут от производителя новых данных по результатам предыдущего визита международных экспертов.