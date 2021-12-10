В России полная вакцинация от ковида проведена уже свыше 67 миллионов раз

В России вакцинацию от коронавируса полного цикла провели уже более 67 миллионов раз. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"По состоянию на 10 декабря вакцинация первым компонентом проведена 74 189 385 раз, вакцинация полного цикла — 67 260 355 раз", — сказала она, ссылаясь на данные тепловой карты, размещённой на портале стопкоронавирус.рф.