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В России полная вакцинация от ковида проведена уже свыше 67 миллионов раз

Вице-премьер Голикова также сообщила, что по состоянию на 10 декабря более 74 миллионов раз сделана инъекция первым компонентом.

10 декабря, 12:46

Фото © Pixabay

В России вакцинацию от коронавируса полного цикла провели уже более 67 миллионов раз. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"По состоянию на 10 декабря вакцинация первым компонентом проведена 74 189 385 раз, вакцинация полного цикла — 67 260 355 раз", — сказала она, ссылаясь на данные тепловой карты, размещённой на портале стопкоронавирус.рф.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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