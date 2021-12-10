В России полная вакцинация от ковида проведена уже свыше 67 миллионов раз
Вице-премьер Голикова также сообщила, что по состоянию на 10 декабря более 74 миллионов раз сделана инъекция первым компонентом.
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В России вакцинацию от коронавируса полного цикла провели уже более 67 миллионов раз. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"По состоянию на 10 декабря вакцинация первым компонентом проведена 74 189 385 раз, вакцинация полного цикла — 67 260 355 раз", — сказала она, ссылаясь на данные тепловой карты, размещённой на портале стопкоронавирус.рф.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко анонсировал начало вакцинации подростков от ковида до конца 2021 года. Отмечалось, что препарат "Спутник М" сформировал клеточный иммунитет у 93,2% добровольцев.
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