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Голикова назвала три региона РФ, в которых ухудшилась эпидситуация по ковиду

Также небольшое снижение уровня коллективного иммунитета отмечается в Магаданской области.

10 декабря, 13:05
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл

Уровнь коллективного иммунитета к коронавирусу за неделю ухудшился в трёх регионах России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Такие данные демонстрирует индикация на тепловой карте, размещённой на портале стопкоронавирус.рф 10 декабря.

"Согласно индикации на тепловой карте портала стопкоронавирус.рф, учитывающей комплексную оценку ситуации, обстановка осложнилась в трёх субъектах Российской Федерации. Это Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Чеченская Республика", — сообщила Голикова, добавив, что небольшое снижение уровня коллективного иммунитета отмечается в Магаданской области.

А вот улучшение эпидемиологической ситуации, по словам главы оперштаба, отмечено в 12 регионах: Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Челябинской областях, Республиках Калмыкия, Чувашия, Ингушетия, Дагестан, Башкортостан, Кабардино-Балкария и в Чукотском автономном округе.

Голикова добавила, что уровень коллективного иммунитета выше 72% зафиксирован в Чукотском автономном округе, Карелии, Санкт-Петербурге, Республике Тыва, Московской области и Москве.

За сутки в России выявили 30 873 новых случая ковида

За сутки в России выявили 30 873 новых случая ковида

Ранее Голикова отметила, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 55,7%. Лидером по этому показателю остаётся Севастополь — 83,7%.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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