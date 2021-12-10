Голикова назвала три региона РФ, в которых ухудшилась эпидситуация по ковиду

Уровнь коллективного иммунитета к коронавирусу за неделю ухудшился в трёх регионах России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Такие данные демонстрирует индикация на тепловой карте, размещённой на портале стопкоронавирус.рф 10 декабря.

"Согласно индикации на тепловой карте портала стопкоронавирус.рф, учитывающей комплексную оценку ситуации, обстановка осложнилась в трёх субъектах Российской Федерации. Это Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Чеченская Республика", — сообщила Голикова, добавив, что небольшое снижение уровня коллективного иммунитета отмечается в Магаданской области.

А вот улучшение эпидемиологической ситуации, по словам главы оперштаба, отмечено в 12 регионах: Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Челябинской областях, Республиках Калмыкия, Чувашия, Ингушетия, Дагестан, Башкортостан, Кабардино-Балкария и в Чукотском автономном округе.

Голикова добавила, что уровень коллективного иммунитета выше 72% зафиксирован в Чукотском автономном округе, Карелии, Санкт-Петербурге, Республике Тыва, Московской области и Москве.