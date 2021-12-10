В первом эпизоде продолжения "Секса в большом городе" умер один из главных героев

В первом эпизоде продолжения культового сериала "Секс в большом городе" под названием "И просто так..." умер один из главных героев. Об этом сообщает ET Online.

Главные героини в исполнении Сары Джессики Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис наслаждаются жизнью в свои 50 лет. Так, Миранда смиряется с седыми волосами и изучает законы о правах человека, а Кэрри учится открыто говорить о сексе в новом подкасте.

В конце первого эпизода муж Кэрри, мистер Биг (Крис Нот), идёт в душ и роняет телефон. В результате умирает от сердечного приступа. Тело мужчины находит Кэрри. Серия заканчивается тем, что она держит мистера Бига, кричит и плачет под струёй душа. За кадром Кэрри говорит: "И вот так Биг умер".

Во второй серии, которая называется "Маленькое чёрное платье", подтверждается диагноз смерти Бига. Когда тело мужчины вывозили из квартиры, к Кэрри пришла Миранда. В этот момент женщина не понимала, что ей теперь делать. Трагедия сблизила трёх подруг.