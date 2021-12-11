Узбекистан организовал спецрейсы в пандемию для вывоза соотечественников из РФ

Узбекистан вывозит своих граждан спецрейсом из РФ из-за коронавируса. Видео © LIFE

Компания "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекистанские железные дороги") организовала восемь специальных рейсов для вывоза своих граждан по маршруту Волжский – Ташкент, чтобы тем было проще попасть домой во время пандемии коронавируса. Как рассказал Лайфу начальник поезда, отправившегося со станции в Волжском 10 декабря, Шухрат Бай-Мирзаев, состав идёт транзитом через Казахстан до Узбекистана.

"Это специально организованный поезд, билеты продаются только гражданам Республики Узбекистан для вывоза", — сказал он.

В декабре будет организовано в общей сложности восемь рейсов, три из них уже выполнены. Следующие назначены на 13, 17, 20, 24 и 27 декабря. Билеты пассажиры могут приобрести и в электронном виде, отмечается в сообщении пресс-службы Министерства транспорта Узбекистана.

Сами пассажиры отмечают, что такая поездка до дома для них большая удача, ведь авиасообщением невозможно провезти с собой большой груз, а здесь допустимо 36 килограммов. К тому же привлекает граждан и доступная цена билета. Многие из них приехали в Волгоградскую область из других регионов РФ, чтоб попасть на этот спецрейс.

"Ковид начался, из-за этого начались чартерные рейсы. Остальных нет. Из Москвы нет, вот я из Москвы приехал. Я еду до Ташкента, удобно это и дёшево: 10 500 стоит билет и можно с сумками ехать", — рассказывает Лайфу пассажир спецрейса Алишер Рустамов.

Власти Узбекистана приостановили пассажирское сообщение с другими странами с 16 марта 2020 года. "Узбекистанские железные дороги" организовали спецпоезда для вывоза соотечественников из городов России с прошлого лета. В марте, июне и августе 2021 года было организовано по два поезда в Москву, Волгоградскую и Самарскую области, а в октябре ещё четыре из Волгоградской области. В ноябре спецпоезд совершил пять рейсов.