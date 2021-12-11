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Центр Гамалеи предупредил о риске ранней ревакцинации от ковида

Такая практика может иметь непредвиденные последствия, уточнили специалисты.

11 декабря, 01:48
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Ревакцинация от ковида мРНК-вакцинами через три месяца после первого курса прививок слишком мало изучена и может иметь непредвиденные последствия, считают специалисты центра имени Гамалеи.

"Поспешная, не исследованная достаточное время практика введения бустерных доз мРНК-вакцин через три месяца после вакцинации по всему миру может иметь непредвиденные последствия для безопасности их использования", — сообщается на странице вакцины "Спутник V" в "Твиттере".

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Также указывается, что быстрый переход на трёхмесячную ревакцинацию подчёркивает непродолжительность действия таких вакцин.

Ранее Лайф рассказывал, что глава центра Гамалеи Александр Гинцбург усомнился в необходимости сокращать срок ревакцинации из-за омикрон-штамма ковида. Вряд ли антиген инфекции резко изменится, кроме того, "Спутник V" даёт уверенный титр антител, заметил учёный.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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