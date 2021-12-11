Центр Гамалеи предупредил о риске ранней ревакцинации от ковида

Ревакцинация от ковида мРНК-вакцинами через три месяца после первого курса прививок слишком мало изучена и может иметь непредвиденные последствия, считают специалисты центра имени Гамалеи.

"Поспешная, не исследованная достаточное время практика введения бустерных доз мРНК-вакцин через три месяца после вакцинации по всему миру может иметь непредвиденные последствия для безопасности их использования", — сообщается на странице вакцины "Спутник V" в "Твиттере".

Также указывается, что быстрый переход на трёхмесячную ревакцинацию подчёркивает непродолжительность действия таких вакцин.