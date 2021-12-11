Итальянский журналист Скира назвал нового главного тренера "Спартака"

Итальянец Паоло Ваноли станет новым главным тренером футбольного "Спартака". На этом посту он сменит Руя Виторию, сообщил в "Твиттере" итальянский журналист Николо Скира.

"Сделка завершена и подтверждена! Паоло Ваноли будет новым тренером "Спартака". Здесь нет ничего удивительного, информация появилась ещё 16 ноября!" — написал Скира.

При этом, по данным журналиста Луки Бьянчина, презентация нового тренера состоится 17 декабря. Кроме того, уже известно, что в тренерский штаб войдёт Марко Донадель в качестве помощника тренера.