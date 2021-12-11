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Итальянский журналист Скира назвал нового главного тренера "Спартака"

В данный момент красно-белых возглавляет Руй Витория, но клуб подписал контракт с новым тренером, назначение которого состоится уже в декабре.

11 декабря, 01:33
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/fcsm_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fcsm_official</a></p>

Фото © Instagram / fcsm_official

Итальянец Паоло Ваноли станет новым главным тренером футбольного "Спартака". На этом посту он сменит Руя Виторию, сообщил в "Твиттере" итальянский журналист Николо Скира.

"Сделка завершена и подтверждена! Паоло Ваноли будет новым тренером "Спартака". Здесь нет ничего удивительного, информация появилась ещё 16 ноября!" — написал Скира.

При этом, по данным журналиста Луки Бьянчина, презентация нового тренера состоится 17 декабря. Кроме того, уже известно, что в тренерский штаб войдёт Марко Донадель в качестве помощника тренера.

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А до этого Лайф писал, что итальянский тренер Ваноли прилетит в Москву для подписания контракта со "Спартаком". Ранее он работал помощником Антонио Конте в сборной Италии, "Челси" и "Интере".

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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