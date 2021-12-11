Итальянский журналист Скира назвал нового главного тренера "Спартака"
В данный момент красно-белых возглавляет Руй Витория, но клуб подписал контракт с новым тренером, назначение которого состоится уже в декабре.
Фото © Instagram / fcsm_official
Итальянец Паоло Ваноли станет новым главным тренером футбольного "Спартака". На этом посту он сменит Руя Виторию, сообщил в "Твиттере" итальянский журналист Николо Скира.
"Сделка завершена и подтверждена! Паоло Ваноли будет новым тренером "Спартака". Здесь нет ничего удивительного, информация появилась ещё 16 ноября!" — написал Скира.
При этом, по данным журналиста Луки Бьянчина, презентация нового тренера состоится 17 декабря. Кроме того, уже известно, что в тренерский штаб войдёт Марко Донадель в качестве помощника тренера.
А до этого Лайф писал, что итальянский тренер Ваноли прилетит в Москву для подписания контракта со "Спартаком". Ранее он работал помощником Антонио Конте в сборной Италии, "Челси" и "Интере".
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