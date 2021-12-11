Россия полностью ограничила въезд из девяти африканских стран из-за омикрон-штамма
Ранее из этих государств могли приехать в РФ владельцы дипломатических паспортов и служебных виз, однако теперь граница закрыта и для них.
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Россия полностью запретила въезд из девяти африканских стран и специального административного района КНР Гонконга из-за распространения коронавируса, а также появления штамма "омикрон". Соответствующее распоряжение, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В частности, временно ограничен въезд из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Эсватини и Южно-Африканской Республики.
С 28 ноября в РФ уже действуют ограничения на въезд для граждан из этих стран, однако тогда были сделаны исключения для владельцев дипломатических паспортов и служебных виз, а также некоторых других категорий граждан. Новое же постановление отменяет и эти исключительные случаи.
А ранее Лайф рассказывал, что вирусологи назвали вероятный источник "скрывавшегося год" омикрон-штамма ковида. Согласно одной из версий, причиной его происхождения стал экспериментальный противовирусный препарат.
Напомним, 6 декабря стало известно, что в России выявили первые два случая заражения штаммом "омикрон". Заболевшими оказались россияне, вернувшиеся из ЮАР на родину. Всего же около ста человек, прибывших в Россию из африканской страны, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус, 24 из них госпитализированы.
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