Россия полностью ограничила въезд из девяти африканских стран из-за омикрон-штамма

С 28 ноября в РФ уже действуют ограничения на въезд для граждан из этих стран, однако тогда были сделаны исключения для владельцев дипломатических паспортов и служебных виз, а также некоторых других категорий граждан. Новое же постановление отменяет и эти исключительные случаи.