Вирусологи назвали вероятный источник "скрывавшегося год" омикрон-штамма ковида

По мнению учёных, новый штамм ковида "омикрон" мог образоваться в результате мутаций в организме человека с хроническим заболеванием. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что генетические черты омикрон-штамма в большей степени схожи с формами коронавируса, которые циркулировали в 2020 году, нежели с более новыми вариантами ("бета" и "дельта"). Профессор эволюционной биологии Университета Британской Колумбии Сара Отто предположила, что "омикрон" скрывался на протяжении года. Самое популярное мнение среди вирусологов гласит, что новый штамм месяцы мутировал в организме человека с ослабленным иммунитетом и хронической инфекцией.

"Учитывая, что Южная Африка столкнулась с первой волной заражения "омикроном", вполне вероятно, что этот вариант уходит своими корнями куда-то в этот регион", — сказал инфекционист Ричард Лесселлс из Университета Квазулу-Натал в Дурбане.

Группа учёных, в которой числится Лесселлс, нашла пациента с ВИЧ-инфекцией, не пытавшегося лечиться, а потом заразившегося ковидом. В ходе исследований эксперты выяснили, что возбудитель в его организме находился более полугода, а это привело к ряду мутаций, повлиявших на шиповидный (спайковый) белок коронавируса SARS-CoV-2. К аналогичному результату пришли британские учёные, изучая данные пациента с раком крови.

У ВИЧ-инфицированного слишком слабый иммунный ответ для того, чтобы победить коронавирус, но при этом он "достаточно силён, чтобы управлять процессом эволюции". Причём во время мутации вируса другие люди не заражались, поскольку многие из таких пациентов не имеют симптомов и поэтому не проходят тестирование. "Этот эволюционный путь, скорее всего, будет редкостью, но это вполне вероятная причина появления "омикрона", — отметил Лесселлс.

В то же время вирусолог Уильям Хазелтин из ЮАР выдвинул свою версию, согласно которой лекарство против ковида от компании Merck вызвало мутации. По его словам, Южная Африка была выбрана для клинических испытаний препарата "Молнупиравир", которые начались в октябре 2020 года. Указывается, что это средство нарушает способность ковида к репликации, вызывая серию ошибок, которые не дают ему распространяться.

Хотя ведомства Великобритании и ЕС уже утвердили использование препарата "Молнупиравир" в экстренных случаях, некоторые учёные, в том числе и Хазелтин, заявили о его опасных мутагенных свойствах. Отмечается, что при определённых обстоятельствах они могут создавать более опасные штаммы ковида.

"Это очень сильно мутировавший вирус, и такие же закономерности вы наблюдаете с молнупиравиром. Я не говорю, что это произошло, но это могло произойти", — подчеркнул Хазелтин.

В то же время в Merck сообщили, что "необоснованное обвинение Хазелтина не имеет научных оснований". По словам представителя компании, нет доказательств, что какая-либо вакцина или препарат от коронавируса может дать начало появлению циркулирующих штаммов.