Специалисты Роспотребнадзора и Минздрава отправились в ЮАР для борьбы с "омикроном"

Роспотребнадзор направил в ЮАР группу специалистов для проведения исследований в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По поручению президента РФ об оказании помощи Южно-Африканской Республике в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в связи с ростом заболеваемости CoViD-19 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направила в ЮАР группу специалистов во главе с заместителем руководителя службы", — заявили в надзорной службе.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что мобильную лабораторию Роспотребнадзора в сопровождении вирусологов, эпидемиологов и врачей на территорию ЮАР доставит самолёт ведомства.

"По поручению президента Владимира Путина спецборт МЧС России Ил-76 доставит в Южно-Африканскую Республику мобильную лабораторию Роспотребнадзора на базе автомобиля КамАЗ в сопровождении вирусологов, эпидемиологов, врачей Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативной группы МЧС", — говорится в релизе.