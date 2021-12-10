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Специалисты Роспотребнадзора и Минздрава отправились в ЮАР для борьбы с "омикроном"

Для транспортировки групп помощи в Южно-Африканскую Республику МЧС России предоставило самолёт.

10 декабря, 17:00
<p>Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Киселеёв Сергей</p>

Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Киселеёв Сергей

Роспотребнадзор направил в ЮАР группу специалистов для проведения исследований в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По поручению президента РФ об оказании помощи Южно-Африканской Республике в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в связи с ростом заболеваемости CoViD-19 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направила в ЮАР группу специалистов во главе с заместителем руководителя службы", — заявили в надзорной службе.

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В пресс-службе МЧС России уточнили, что мобильную лабораторию Роспотребнадзора в сопровождении вирусологов, эпидемиологов и врачей на территорию ЮАР доставит самолёт ведомства.

"По поручению президента Владимира Путина спецборт МЧС России Ил-76 доставит в Южно-Африканскую Республику мобильную лабораторию Роспотребнадзора на базе автомобиля КамАЗ в сопровождении вирусологов, эпидемиологов, врачей Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативной группы МЧС", — говорится в релизе.

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Ранее специалисты Минздрава и Роспотребнадзора сообщили, что готовятся к вылету в ЮАР для борьбы с "омикроном". До этого президент России Владимир Путин предложил лидеру ЮАР Сирилу Рамафосе помощь в этом вопросе, на что южноафриканский президент выразил российскому коллеге глубокую признательность.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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