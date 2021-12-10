Учёные узнали о способности коронавируса поражать жировые клетки

Перед учёными стояла задача понять, насколько повышается опасность коронавируса для людей с избыточным весом и ожирением. Для этого был проведён ряд экспериментов с жировой тканью человека, полученной после бариатрических операций, то есть хирургического лечения ожирения. Было установлено, что SARS-CoV-2 способен не только поражать жировые ткани, но и иммунные клетки, расположенные в таких отложениях. Однако если воспалительные реакции в адипоцитах (то есть в жире) протекают не слишком бурно, то макрофаги, отвечающие за иммунитет, после заражения демонстрируют гораздо более интенсивную воспалительную реакцию.