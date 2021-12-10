Учёные узнали о способности коронавируса поражать жировые клетки
Оказалось, что SARS-CoV-2 использует жировую ткань как резервуар, чтобы спрятаться от иммунной системы. Другие вирусы, в том числе ВИЧ и грипп, тоже так делают.
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Коронавирус оказался способен не просто поражать жировые клетки, но и использовать жир в качестве резервуара, где прячется от иммунной системы. К такому выводу пришли специалисты Йельского университета, опубликовав результаты исследования в издании BioRxiv.
Перед учёными стояла задача понять, насколько повышается опасность коронавируса для людей с избыточным весом и ожирением. Для этого был проведён ряд экспериментов с жировой тканью человека, полученной после бариатрических операций, то есть хирургического лечения ожирения. Было установлено, что SARS-CoV-2 способен не только поражать жировые ткани, но и иммунные клетки, расположенные в таких отложениях. Однако если воспалительные реакции в адипоцитах (то есть в жире) протекают не слишком бурно, то макрофаги, отвечающие за иммунитет, после заражения демонстрируют гораздо более интенсивную воспалительную реакцию.
Специалисты предположили, что коронавирус использует жировую ткань в качестве "убежища" от иммунной системы. Теми же свойствами, как показали предыдущие опыты, обладают и другие вирусы, в том числе ВИЧ и грипп.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Этот штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
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