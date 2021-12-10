В Москве тренер по вольной борьбе не захотел платить за пиццу и избил курьера

В Москве 24-летний тренер по вольной борьбе Арсен Мелкумян избил курьера, который привёз ему пиццу, потому что не захотел платить за еду. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".

Отмечается, что Мелкумян учит греко-римской борьбе, кроссфиту, физкультуре, однако клиентов у него не так много. Недавно тренер решил заказать две пиццы на 1700 рублей в Domino’s. Когда курьер доставил еду и попросил оплатить её, борец начал сыпать оскорблениями, а затем ударил молодого человека в лицо, из-за чего тот потерял сознание, и закрылся в квартире.

Придя в себя, пострадавший направился в полицию, где рассказал о произошедшем. По данным телеграм-канала, тренера пришлось вытаскивать из квартиры целому наряду правоохранителей. А в отделе оказалось, что Мелкумян ранее привлекался за мелкое хулиганство, неподчинение стражам порядка и просроченные штрафы за вождение. По факту случившегося правоохранители возбудили дело по статье "Грабёж".