В Москве тренер по вольной борьбе не захотел платить за пиццу и избил курьера
Как сообщают СМИ, спортсмена пришлось вызволять из квартиры целому наряду полиции, а в отделе выяснилось, что у борца уже были проблемы с законом.
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В Москве 24-летний тренер по вольной борьбе Арсен Мелкумян избил курьера, который привёз ему пиццу, потому что не захотел платить за еду. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".
Отмечается, что Мелкумян учит греко-римской борьбе, кроссфиту, физкультуре, однако клиентов у него не так много. Недавно тренер решил заказать две пиццы на 1700 рублей в Domino’s. Когда курьер доставил еду и попросил оплатить её, борец начал сыпать оскорблениями, а затем ударил молодого человека в лицо, из-за чего тот потерял сознание, и закрылся в квартире.
Придя в себя, пострадавший направился в полицию, где рассказал о произошедшем. По данным телеграм-канала, тренера пришлось вытаскивать из квартиры целому наряду правоохранителей. А в отделе оказалось, что Мелкумян ранее привлекался за мелкое хулиганство, неподчинение стражам порядка и просроченные штрафы за вождение. По факту случившегося правоохранители возбудили дело по статье "Грабёж".
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