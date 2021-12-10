В Краснодаре курьер развращал в лифте 10-летних девочек
Парень "сделал свои дела", а затем просто вышел. Установить его личность удалось с помощью записей с камер.
Фото © Pixabay
5 декабря в лифте одной из многоэтажек Юбилейного микрорайона Краснодара курьер удовлетворил свои сексуальные потребности на глазах у двух десятилетних школьниц, когда те возвращались с прогулки домой. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
О произошедшем девочки рассказали родителям. Тогда мамы вместе с детьми поехали в полицию, где школьницы описали внешность курьера-извращенца.
"Заявление написали родители пострадавших учениц третьего класса. Девочки пояснили, что молодой человек доехал с ними до шестого этажа, "сделал свои дела", затем просто вышел", — говорится в сообщении.
Парня быстро обнаружили полицейские по записям с камер видеонаблюдения, установленным неподалёку от дома. Оказалось, что этому курьеру 24 года. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю, парня задержали, возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователя он заключён под стражу.
Правоохранители продолжают расследование. Не исключено, что жертв извращенца может быть больше.
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