В Краснодаре курьер развращал в лифте 10-летних девочек

5 декабря в лифте одной из многоэтажек Юбилейного микрорайона Краснодара курьер удовлетворил свои сексуальные потребности на глазах у двух десятилетних школьниц, когда те возвращались с прогулки домой. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О произошедшем девочки рассказали родителям. Тогда мамы вместе с детьми поехали в полицию, где школьницы описали внешность курьера-извращенца.

"Заявление написали родители пострадавших учениц третьего класса. Девочки пояснили, что молодой человек доехал с ними до шестого этажа, "сделал свои дела", затем просто вышел", — говорится в сообщении.

Парня быстро обнаружили полицейские по записям с камер видеонаблюдения, установленным неподалёку от дома. Оказалось, что этому курьеру 24 года. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю, парня задержали, возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователя он заключён под стражу.

Правоохранители продолжают расследование. Не исключено, что жертв извращенца может быть больше.