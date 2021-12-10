Представитель МИД Молдавии пояснил, почему в страну не впустили политолога Нарочницкую

Экспертам, которые хотят поучаствовать в выборах президента Приднестровья, нужно вести себя как желанным гостям. Об этом заявил глава пресс-службы МИД Молдавии Даниел Водэ, комментируя сообщения о том, что в республику не впустили российского политолога Наталью Нарочницкую.

"Отдельным экспертам, желающим поучаствовать в так называемых выборах, важно вести себя как желанному гостю. Демократия — это соблюдение законов и уважительное поведение. А мы ведь вежливо всех заранее предупредили", — написал Водэ в "Фейсбуке".