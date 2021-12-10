Представитель МИД Молдавии пояснил, почему в страну не впустили политолога Нарочницкую
Во внешнеполитическом ведомстве республики подчеркнули, что "демократия — это соблюдение законов и уважительное поведение".
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Экспертам, которые хотят поучаствовать в выборах президента Приднестровья, нужно вести себя как желанным гостям. Об этом заявил глава пресс-службы МИД Молдавии Даниел Водэ, комментируя сообщения о том, что в республику не впустили российского политолога Наталью Нарочницкую.
"Отдельным экспертам, желающим поучаствовать в так называемых выборах, важно вести себя как желанному гостю. Демократия — это соблюдение законов и уважительное поведение. А мы ведь вежливо всех заранее предупредили", — написал Водэ в "Фейсбуке".
Ранее сообщалось, что российского политолога Наталью Нарочницкую не впустили в Молдавию, развернув по прилёте в страну. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указав, что де-факто миграционные власти республики депортировали россиянку. Сама Нарочницкая рассматривает эти действия Кишинёва как "укол Приднестровью и России". Она уточнила, что должна была наблюдать за выборами президента Приднестровья.
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