Алек Болдуин призвал продолжить съёмки "Ржавчины" после гибели украинки Хатчинс
63-летний артист опубликовал официальное заявление творческой команды, в котором, в частности, развеяны слухи о том, что работа на площадке была "опасной" и "безалаберной".
Алек Болдуин. Фото © Instagram / alecbaldwininsta
Работу над фильмом "Ржавчина", на съёмках которого в результате несчастного случая погибла оператор Галина Хатчинс, необходимо продолжить. С таким заявлением выступил американский актёр Алек Болдуин.
На странице в "Инстаграме" 63-летний артист опубликовал официальное заявление съёмочной группы с призывом о продолжении работы над кинолентой. Несмотря на трагические события, творческая команда готова вновь трудиться над "Ржавчиной". Авторы письма развеяли слухи о том, что съёмки были "опасными" и "безалаберными".
"У нас достойные условия труда, начиная с зарплаты и заканчивая личным комфортом и графиком работы. Мы команда. Мы единое целое и хотим вместе закончить съёмки фильма", — заверил Болдуин.
Несколько дней назад Болдуин дал первое интервью после трагедии на съёмочной площадке фильма "Ржавчина". В беседе с телеканалом ABC он назвал смертельный выстрел самопроизвольным. По мнению актёра, ему не будет предъявлено официальных обвинений в убийстве оператора Галины Хатчинс.
Напомним, трагедия произошла, когда Болдуин на съёмках "Ржавчины" выстрелил из пистолета, однако патрон оказался не холостым, в результате чего пуля разорвалась и попала в двух человек. Режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины погибла. Помощник режиссёра признал нарушения, связанные с оружием на съёмочной площадке.
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