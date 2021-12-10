Алек Болдуин призвал продолжить съёмки "Ржавчины" после гибели украинки Хатчинс

Работу над фильмом "Ржавчина", на съёмках которого в результате несчастного случая погибла оператор Галина Хатчинс, необходимо продолжить. С таким заявлением выступил американский актёр Алек Болдуин.

На странице в "Инстаграме" 63-летний артист опубликовал официальное заявление съёмочной группы с призывом о продолжении работы над кинолентой. Несмотря на трагические события, творческая команда готова вновь трудиться над "Ржавчиной". Авторы письма развеяли слухи о том, что съёмки были "опасными" и "безалаберными".

"У нас достойные условия труда, начиная с зарплаты и заканчивая личным комфортом и графиком работы. Мы команда. Мы единое целое и хотим вместе закончить съёмки фильма", — заверил Болдуин.