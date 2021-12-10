В Осло вручили Нобелевскую премию мира журналистам Муратову и Рессе
Председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен передала лауреатам нобелевские медали и дипломы.
Скиншот © YouTube / Nobel Prize
Главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову вручили Нобелевскую премию мира за 2021 год. Торжественная церемония награждения проходит в норвежском Осло, прямая трансляция идёт на ютуб-канале премии.
Dmitry Muratov speaking during his powerful #NobelPeacePrize lecture today.— The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2021
Read his full speech in English, Russian and Norwegian at https://t.co/TmoeLxBoxM pic.twitter.com/FobEc3ZBav
Напомним, что награду с Муратовым разделила филиппинская журналистка Мария Ресса. Они получили нобелевские медали и диплом из рук председателя Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен. Вручение премии традиционно проходит в Осло 10 декабря — в годовщину смерти Альфреда Нобеля. Стоит отметить, что Муратов стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира.
О том, что в этом году Нобелевскую премию мира разделили главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса, стало известно 8 октября. В прошлом году награду получила Всемирная продовольственная программа по борьбе с голодом в бедных странах. В этот раз отметить решили борцов за свободу прессы.
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