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В Осло вручили Нобелевскую премию мира журналистам Муратову и Рессе

Председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен передала лауреатам нобелевские медали и дипломы.

10 декабря, 13:48
<p>Скиншот © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UC-V6odR7HzLCuqjYeowPjLA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nobel Prize</a></p>

Скиншот © YouTube / Nobel Prize

Главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову вручили Нобелевскую премию мира за 2021 год. Торжественная церемония награждения проходит в норвежском Осло, прямая трансляция идёт на ютуб-канале премии.

Напомним, что награду с Муратовым разделила филиппинская журналистка Мария Ресса. Они получили нобелевские медали и диплом из рук председателя Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен. Вручение премии традиционно проходит в Осло 10 декабря — в годовщину смерти Альфреда Нобеля. Стоит отметить, что Муратов стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира.

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О том, что в этом году Нобелевскую премию мира разделили главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса, стало известно 8 октября. В прошлом году награду получила Всемирная продовольственная программа по борьбе с голодом в бедных странах. В этот раз отметить решили борцов за свободу прессы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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