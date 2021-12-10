В Осло вручили Нобелевскую премию мира журналистам Муратову и Рессе

Главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову вручили Нобелевскую премию мира за 2021 год. Торжественная церемония награждения проходит в норвежском Осло, прямая трансляция идёт на ютуб-канале премии.

Напомним, что награду с Муратовым разделила филиппинская журналистка Мария Ресса. Они получили нобелевские медали и диплом из рук председателя Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен. Вручение премии традиционно проходит в Осло 10 декабря — в годовщину смерти Альфреда Нобеля. Стоит отметить, что Муратов стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира.