Кузнецова: Поправки к конституции задали вектор работы над системой поддержки семей

Вице-спикер Госдумы также рассказала о направлениях работы по предотвращению сиротства, среди которых в том числе поддержка брошенных детей.

Поправки к Конституции РФ задали вектор для создания экосистемы мер для поддержки семей с детьми, в этом направлении уже, например, приняты законы для помощи беременным женщинам в трудной жизненной ситуации, об оплате в размере 100% больничного матерям и родителям, у которых есть дети до трёх лет. Кроме того, продлена программа маткапитала. Об этом заявила вице-спикер Госдумы, глава Комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова в интервью телеканалу "Россия 24".

"Буквально на днях в третьем чтении принята поправка об индексации материнского капитала (по фактической инфляции. — Прим. Лайфа). Поэтому здесь есть что перечислить, но самое главное, как это будет исполнено. Вот это очень важно", — сказала Кузнецова.

Вице-спикер Госдумы подчеркнула, что традиции и смыслы, вкладываемые в слово "семья", теперь облечены в закон. Она также отметила, что в Конституцию РФ попала и тема сиротства — теперь государство берёт на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения. Кузнецова отметила, что важно не потерять всей специфики, чтобы не пропали никакие формы поддержки детей-сирот. А самое главное, чтобы малыши не попадали в детдома, для чего должен быть целый комплекс мер помощи кровным семьям.

"Нужно, чтобы рядом был человек-эксперт, специалист, который может помочь. В народную программу "Единой России" мы как раз включили такой формат поддержки, когда семья в сложной ситуации может обратиться к пулу специалистов в режиме одного окна", — отметила Кузнецова.

Она сообщила, что общественные организации становятся дотационным механизмом для семьи и помогают лучше проработать форматы поддержки. По словам вице-спикера Думы, их деятельность в просемейной теме не ограничивается обменом информацией, такие организации выступают инициаторами больших государственных решений.

"Общественная организация, аккумулируя в себе общественные задачи, понимая, что семья — это больше чем одно ведомство, становится таким дотационном механизмом для семьи. Ведь порой, чтобы взять форматы различной поддержки, нужна юридическая помощь, нужно оформить какой-либо документ, ту же самую прописку, регистрацию для того, чтобы получить различные форматы поддержки", — сказала Кузнецова.