Жена Григория Лепса подала на развод, но вскоре заявление исчезло
Ранее Лепс заявлял, что нужно быть глупцом, чтобы уйти от такой женщины.
Фото © Instagram / gvleps
Григорий Лепс и Анна Шаплыкова вместе уже более 20 лет. У них трое детей — две дочери и сын. Старшей 19, младшей 14, а мальчику Вано недавно исполнилось 11 лет. Сообщение о том, что Анна написала заявление, вызвало бурю, никто не ожидал такого. Тем не менее заседание назначено на 20 декабря. Инициатором стала Шаплыкова. О том, будут ли они оспаривать право на воспитание детей или производить раздел имущества, ничего не известно. Ни Григорий, ни Анна на связь пока не выходят.
Скриншот © Мосгорсуд
Сейчас на сайте Мосгорсуда данный иск найти не удаётся. Вариантов может быть два — либо это фейк, либо его убрали по просьбе заявителя. В первом случае уже прошло достаточно времени для того, чтобы опровергнуть сообщения, во втором — они решили остановить бракоразводный процесс, и Анна отозвала своё заявление. В таких случаях суд идёт навстречу, чтобы у супругов была возможность для примирения.
Поклонники тут же вспомнили, как в середине лета Анна опубликовала фотографию с мужем в честь его дня рождения и поздравила его как "очень хорошего человека". Это слишком холодное обращение и резкое прекращение публикаций общих снимков навело на мысли о том, что в семье Лепса действительно всё сложно. Известно, что сейчас Анна отдыхает на Мальдивах. Сам Лепс готовится к большому концерту во второй половине декабря.
Что могло произойти? Лепс действительно всегда производил впечатление крепкого семьянина. Но времени с женой и детьми он проводил крайне мало, о чём сам говорил в одном из последних интервью. Анна занимается не только детьми — у неё ювелирный бизнес. Для Лепса это второй брак, в первом у него есть уже взрослая дочь.
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