Жена Григория Лепса подала на развод, но вскоре заявление исчезло

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова вместе уже более 20 лет. У них трое детей — две дочери и сын. Старшей 19, младшей 14, а мальчику Вано недавно исполнилось 11 лет. Сообщение о том, что Анна написала заявление, вызвало бурю, никто не ожидал такого. Тем не менее заседание назначено на 20 декабря. Инициатором стала Шаплыкова. О том, будут ли они оспаривать право на воспитание детей или производить раздел имущества, ничего не известно. Ни Григорий, ни Анна на связь пока не выходят.

Скриншот © Мосгорсуд

Сейчас на сайте Мосгорсуда данный иск найти не удаётся. Вариантов может быть два — либо это фейк, либо его убрали по просьбе заявителя. В первом случае уже прошло достаточно времени для того, чтобы опровергнуть сообщения, во втором — они решили остановить бракоразводный процесс, и Анна отозвала своё заявление. В таких случаях суд идёт навстречу, чтобы у супругов была возможность для примирения.

Фото © Instagram / gvleps, anna.leps

Поклонники тут же вспомнили, как в середине лета Анна опубликовала фотографию с мужем в честь его дня рождения и поздравила его как "очень хорошего человека". Это слишком холодное обращение и резкое прекращение публикаций общих снимков навело на мысли о том, что в семье Лепса действительно всё сложно. Известно, что сейчас Анна отдыхает на Мальдивах. Сам Лепс готовится к большому концерту во второй половине декабря.