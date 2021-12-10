Песков объяснил призыв Путина к Сокурову "не толкать" Россию к опасной черте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему глава России Владимир Путин жёстко отвечал на высказывания режиссёра Александра Сокурова, с которым они вступили в полемику об устройстве РФ в ходе встречи с членами СПЧ. Об этом сообщает Daily Storm.

По словам Пескова, жёсткая реакция Путина связана с тем, что режиссёр непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные и вместе с тем деликатные темы.

"Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему (Сокурову. — Прим. Лайфа) об этом сказал", — уточнил официальный представитель Кремля.