Песков объяснил призыв Путина к Сокурову "не толкать" Россию к опасной черте
Кинодеятель затрагивал важные темы в ходе полемики с президентом об устройстве страны, отметил официальный представитель Кремля.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему глава России Владимир Путин жёстко отвечал на высказывания режиссёра Александра Сокурова, с которым они вступили в полемику об устройстве РФ в ходе встречи с членами СПЧ. Об этом сообщает Daily Storm.
По словам Пескова, жёсткая реакция Путина связана с тем, что режиссёр непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные и вместе с тем деликатные темы.
"Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему (Сокурову. — Прим. Лайфа) об этом сказал", — уточнил официальный представитель Кремля.
Ранее Путин обвинил НАТО в желании сделать Россию Московией. Перед этим кинорежиссёр Александр Сокуров предложил подумать над конструкцией российского государства и "отпустить" всех, кто хотел бы начинать жить своей жизнью. Глава государства в ответ призвал "не толкать" страну назад к опасной черте.
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