Путин не одобрил: Почему режиссёр Сокуров наговаривает про расчленение России на уголовную статью Журналист Игорь Мальцев — о том, почему предложение разделить Россию на сотню Израилей президент осадил фразой: "Вы хотите повторения Югославии на нашей территории?" 10 декабря, 12:56 Режиссёр Александр Сокуров. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Всякие "радио свободы" уже радуются и потирают ручки: "Режиссёр Сокуров поссорился с Путиным!" Они уже прям лепят из нашего ходячего кинонаследия какого-то революционера и, может быть, даже Навального. Но это ровно до того момента, пока вы сами не посмотрите разговор Александра Николаевича с Владимиром Владимировичем на сайте Кремля.

И что мы там видим, товарищи? А видим мы там обычный питерский разговор двух знатных ленинградцев о судьбах страны, причём выдержанный в исключительно деликатном тоне. Обычно у питерцев на кухне всё это происходит гораздо громче и, может быть, даже с проливанием чая на пол.

С одной стороны, мы видим стопроцентного сегодняшнего либерала двух столиц Сокурова, который, что странно для режиссёра, совершенно не умеет структурировать мысль и речь и выливает буквально все страхи, страшилки, просьбы, претензии, мифы и смутные чаяния на головы собравшихся. Ну и, конечно, лично Путину В.В.

Там всё в кучу: просьба сохранить деревню вепсов, "которые никогда не воевали с Россией" (интересно, какого ляда им это делать, если они абсолютная часть русского этноса, как и меря, и веси, и мордва и т.д.), тут же потрясающие по силе заявления о том, что молодёжь Кавказа не собирается воевать за Россию (почему-то всё крутится вокруг войны), и прекрасные выводы о том, что русский работяга кормит не только эту молодёжь, которая не пойдёт воевать за Россию, но ещё и "все остальные республики, которые не хотят с нами жить".

Воу, воу, воу, интеллигенция, попридержи коней! Мы подобные разговоры слышали в девяностые — рефреном под чеченские кампании. Странные мазохистские мечты русского интеллигента распустить всю страну к хренам собачьим и остаться королями горы в Московском царстве. Казалось бы, уже много лет прошло с тех пор, как жизнь и экономика доказали, что быть большой и единой страной гораздо выгоднее и не всем так повезло в жизни и истории. Ан нет, эта мысль — превратить Россию в сотню Израилей — не отпускает. Потому что ах если бы сотня Израилей. А то ведь сотня этих местечковых территорий даже по сравнению с собой нынешними будет выглядеть отнюдь не Сингапуром. А вообще-то, у нас уже статья есть за призыв к нарушению территориальной целостности страны.

И тут Путин испугался за Сокурова. "Некоторые вещи лучше сказать прямо, а о некоторых вещах лучше промолчать", — заметил он, быстрее всех собравшихся поняв, что Сокурова надо спасать: вот-вот ненароком кто-то накатает на режиссёра заяву именно за публичные призывы к развалу страны. Всегда найдутся добрые люди.

Но ВВП чётко увидел в той неоформившейся мешанине "за всё хорошее против всего плохого и мороженого на сдачу", изложенной Александром Николаевичем, некий "манифест". Причём, как это случается с местной либеральной интеллигенцией, основанный в лучшем случае на эмоциях в ущерб разуму.

И ответил мягко, уверенно и без менторства, без патернализма. Я бы даже сказал, как-то ласково, с огромным уважением к собеседнику. Поэтому всхлипы всяких Би-би-си про "ссору бла-бла-бла" — это всё влажные мечты наших заклятых партнёров. Путин в этом ответе был просто at his best.

Он возвращает некремлёвских мечтателей на землю. — Вы говорите о многообразии, привели в пример Дагестан. Это многонациональная республика. Предлагается разделить весь Дагестан? Или разделить Карачаево-Черкесию? Там много вопросов, я знаю их очень хорошо. У нас две тысячи территориальных претензий по стране! Вы хотите повторения Югославии на нашей территории?

Кто-то хочет, Владимир Владимирович, а кто-то просто даже над этим не задумывается и даже знать не желает ни истории, ни фактов — вообще ничего. Их дело прокукарекать, погрузить всё в хаос, как это уже было не раз в русской истории. И для этого необязательно быть питерским режиссёром. Можно быть, например, тупым блогером на хайпе. Но всё равно каждый раз удивительным образом попадать в резонанс с натовскими "мечтателями".

Как это у них получается, интересно? По зову души или всё-таки тридцать сребреников forever?

Авторы Игорь Мальцев