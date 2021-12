И ответил мягко, уверенно и без менторства, без патернализма. Я бы даже сказал, как-то ласково, с огромным уважением к собеседнику. Поэтому всхлипы всяких Би-би-си про "ссору бла-бла-бла" — это всё влажные мечты наших заклятых партнёров. Путин в этом ответе был просто at his best.