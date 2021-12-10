Игра в "Кальмара": Зачем Украина подогнала военное корыто "Донбасс" к Крымскому мосту Политолог Александр Роджерс — о том, почему корабль "Донбасс" приблизился к керченской переправе, но не пересёк её. 10 декабря, 08:50 Украинское судно "Донбасс". Фото © ТАСС / EPA / SERGEY VAGANOV

Вчера украинский корабль управления "Донбасс" приблизился к Крымскому мосту, игнорируя предупреждения российских пограничников и не отвечая на запросы. "Донбасс" — это плавучая мастерская проекта 304, которая сначала называлась просто ПМ-9, потом "Краснодон", а в 2001 году стала "Донбассом". И была переименована из мастерской в "корабль управления", то есть штабной.

Сначала данное судно молча приближалось к Керченскому мосту, потом так же молча развернулось и пошло обратно. При этом погранслужба Украины отвечала, что вообще не в курсе относительно этих манёвров. Поэтому вопрос, который вчера занимал многих: что это вообще было? Проверка возможной реакции России? Провокация? Попытка в очередной раз привлечь мировое внимание к Украине?

Учитывая, что Украина много лет ведёт себя как, извините, attention whore (есть такой англоязычный термин, переводится примерно как "проститутка ради привлечения внимания"), то есть готова на всё, лишь бы о ней непрерывно говорили, то последняя версия выглядит достаточно правдоподобной. Ибо каждый раз, когда об Украине начинают забывать — как медийно, так и перестают давать деньги на её содержание, киевский режим устраивает очередную провокацию или истерику про "российскую агрессию".

Но есть нюанс. Заключается он во времени, когда всё это происходило. А плыла плавучая мишень к Крымскому мосту ровно в то время, когда Зеленский разговаривал с Байденом (или Байден с Зеленским?). И повернуло недокоммунизированное старьё строго сразу после окончания этого разговора.

Поэтому есть обоснованное подозрение, что киевский режим планировал очередную провокацию для привлечения внимания к себе, чтобы потом требовать денег и оружия на "отражение агрессии" и "защиту от Орды". Причём режим Зеленского устроил бы любой вариант. Если бы корабль врезался в мост, то был бы праздник: "Ура, мы разрушили мост!" Если бы он прошёл через пролив без разрешения, это была бы демонстрация непокорности и незалежности. Если бы его остановили и арестовали экипаж, тогда бы Зеленский ещё полгода имитировал бурную деятельность по его освобождению. И если бы старое корыто затопили, это бы превратили в "очередное свидетельство воинственности России".

Но вашингтонское начальство, которое нынче всячески пытается заискивать перед Москвой, отменило запланированные санкции и пошло на ряд других односторонних уступок (хотя и незначительных, но значимых), скорее всего, просто запретило Зеленскому осуществлять какие-либо провокации в ближайшее время, пока продолжаются переговоры. Зеленского одёрнули за поводок, и он послушно остановил уже начатую провокацию.

В Белом доме продолжают лелеять надежды на то, что удастся разрушить союз между Россией и Китаем. И Путин умело поддерживает в них эту надежду, ничего не делая практически, но многозначительно молча. К тому же им кровь из носу нужно протащить возобновление ядерной сделки по Ирану, причём в кратчайшие сроки, что без посредничества России сделать практически нереально.

Поэтому тут и внезапные заявления, что "США больше не видят признаков скорого вторжения России на Украину", и усмирение особо русофобских выпадов "европейских партнёров", и заявления о том, что в ближайшие десять лет Украине не светит членство в НАТО, и даже давление на Киев с требованием приступить к реализации Минских соглашений. И, конечно, пока расклад не поменяется, никаких провокаций против Донбасса и Крыма тоже не будет. Украина сколько угодно может думать, что она ведёт политическую игру. Шайба тоже может думать, что она играет в хоккей. На самом деле играют ей.

Авторы Александр Роджерс