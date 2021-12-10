Ни слова по-русски: Почему Казахстан своей националистической политикой провоцирует гражданскую войну Политолог Дмитрий Родионов — о том, к чему приводит политика методичного запрета русского языка в республиках СНГ с большой долей граждан, говорящих на нём. 9 декабря, 21:40 © Shutterstock

Депутаты нижней палаты парламента Казахстана одобрили предложенные коллегами из верхней палаты изменения и дополнения в проект законодательных поправок по вопросам визуальной информации, которыми закрепляется необходимость использования казахского языка в рекламе и вывесках. Теперь документ считается принятым парламентом и направляется на подпись главе государства.

В чём суть этого законопроекта? Согласно этим нормам, изменения коснутся сферы услуг и обяжут предпринимателей размещать рекламу, прейскуранты, ценники, меню, вывески и указатели только на казахском языке. При этом пока в госорганах сохранится двуязычие. Пока.

По словам депутата Берика Абдыгалиулы, новые нормы направлены на написание традиционных, исторически сложившихся казахских названий административно-территориальных единиц, населённых пунктов, а также других географических объектов, бланков и вывесок на государственном (казахском) языке. Абдыгалиулы утверждает, что такое решение было принято ввиду обеспокоенности избирателей положением казахского языка в стране.

Кроме того, разработчики законопроекта уверены, что он будет способствовать недопущению социальной напряжённости, связанной с неправильным оформлением и неаутентичным переводом визуальной информации, а также создаст благоприятные условия для межконфессионального взаимодействия, соблюдения прав физических и юридических лиц в вопросах религии.

Очевидно, под "обеспокоенностью избирателей" Абдыгалиулы имеет в виду рейды Куата Ахметова, прославившегося на всю страну организацией "языковых патрулей", участники которых ходят по магазинам и кафе и придираются к меню и ценникам на русском языке.

То есть Ахметов — это и есть избиратель Абдыгалиулы! Абдыгалиулы является депутатом от ПРАВЯЩЕЙ партии "Нур Отан", основанной Нурсултаном Назарбаевым и возглавляемой нынешним президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. То есть Куат Ахметов и его последователи — это избиратели правящей партии Казахстана!

Более того, Абдыгалиулы также является "говорящей головой" государственной комиссии по реабилитации басмачей и участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС. В частности, в одном из интервью он призывал привлекать к ответственности тех, кто посмеет напомнить, что Мустафа Шокай был пособником нацистов.

И, наконец, финальный штрих! Берик Абдыгалиулы в 1995 году проходил стажировку в области государственного управления в Американском агентстве развития науки (международная НКО с центром в Вашингтоне), а в 1997-м — в Гарвардском университете — Школе государственного управления имени Джона Кеннеди по предмету "Стратегическое планирование и управление".

Интересно, кем управлять и что планировать его там учили? "Думаю, его можно считать агентом влияния, который активно участвует в выработке новой идеологической концепции Казахстана, основанной на антикоммунизме и радикальном национализме", — пишет сопредседатель Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов.

Это к вопросу о том, cui prodest? Конечно, кто-то скажет: ну подумаешь. Да что такого-то? Ну, будут вывески только на казахском, и что? Может, это и впрямь поможет снять социальную напряжённость, если исчезнет фактор непонимания и неверного перевода.

Но, во-первых, неверный перевод — это "косяк" переводчиков, не надо тут обобщать и натягивать сову на глобус. Во-вторых, трудно сказать, что будет с социальной напряжённостью, но национальную этот законопроект точно спровоцирует, как провоцируют её "языковые патрули" избирателей партии Назарбаева – Токаева – Абдыгалиулы.

Напомню, что Конституция РК допускает употребление русского языка в официальных ситуациях наравне с государственным казахским языком. При этом в 2017 году доля населения, овладевшего государственным языком, составила 83,1%, в то время как русским владело 89%. Для большинства (67%) населения северных областей русский и вовсе является родным.

Совсем недавно на фоне скандала с "языковыми патрулями" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о недопустимости ущемления русского языка в стране. Заявил он это депутатам. На русском языке.

Очевидно, депутаты поняли по-своему. А может, всё они правильно восприняли? И вытеснение русского языка в Казахстане стало основой государственной политики? Не зря же власти открыто воплощают в жизнь идеи Ахметова, которого, напомню, сначала арестовали, а потом отпустили, дав выехать из страны. Между тем вчера Павлодарский суд признал боровшегося за права русскоязычных общественника Ермека Тайчибекова виновным в "распространении заведомо ложной информации" и приговорил его к четырём годам лишения свободы. Вместе с уже имеющимся сроком самый известный казахстанский русофил получил 10 лет "строгача".

Даже если бы новый закон был первым шагом в своём роде, стоило бы как минимум насторожиться. Но всё это происходит на фоне гонений на русскоязычных как на бытовом, так и на государственном уровне, кроме того, одновременно с этим Казахстан переходит на латиницу, что нанесёт русскому языку самый тяжёлый удар. Сегодня они запрещают вывески на русском, завтра русский будет вытеснен и из государственных учреждений, а послезавтра — из школ!

Напомню, пару лет назад экс-сотрудник администрации президента Казахстана, бывший член политсовета всё той же правящей партии "Нур Отан" Арман Шураев потребовал закрыть все полторы тысячи русских школ в Казахстане. Тогда это звучало шокирующе. Через несколько лет уже не будет так звучать.

Обоснование своей преступной идеи Шураев дал всё то же — необходимость сохранения национальной идентичности и защиты казахского языка. Стоит напомнить, что в республиках Прибалтики сразу после обретения независимости начали искоренять русский язык под тем же предлогом. В итоге пришли к натуральному апартеиду. Правда, они делали это постепенно, борьба с русским языком растянулась на все 30 лет их государственности, поэтому им удалось избежать потрясений. А вот Молдавия разом попыталась решить проблему языка, получив в ответ войну в Приднестровье.

Ещё один печальный опыт — Украина. Там тоже вытеснение русского подавалось под соусом необходимости защиты украинского языка, как будто тому что-то угрожало! При этом украинские власти всегда говорили, что они не имеют цели притеснения или ассимиляции русскоязычных. Когда они ещё не были властью, лидеры Майдана уверяли, что русскому языку ничего не угрожает. Однако первым решением Верховной рады после победы Майдана стала отмена закона о региональных языках!

И кто-то после этого ещё удивлялся, что Крым, Донбасс и вся Новороссия тут же потребовали уже не автономии, а независимости от страны победившего нацизма? Сегодня пользователи социальных сетей пишут, что Казахстан своим новым законом не только выступил против интересов России, но и пошёл по пути Украины.

Куда этот путь привёл Украину — мы прекрасно знаем. Властям Казахстана нужно осознать, что борьба с русским языком чревата потерей территорий, даже если она проводится не с наскока, а подспудно, ползуче, по-восточному так — медленно, но верно.

Медленно, но верно это ведёт к войне. Впрочем, возможно, что западные кураторы таких, как Абдыгалиулы, воли казахских элит и не спрашивают, а просто гнут свою линию на разрушение ЕАЭС и превращение всего постсоветского пространства в территорию непрерывных конфликтов.

Авторы Дмитрий Родионов