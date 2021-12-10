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Сборная России выиграла первую медаль на чемпионате мира по тяжёлой атлетике

В общем зачёте первенства пока лидирует Таиланд, завоевавший уже три награды.

10 декабря, 13:17
<p>Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV</p>

Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Российский штангист Зулфат Гараев выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 67 кг на чемпионате мира по тяжёлой атлетике. Первенство проходит в Ташкенте.

По сумме двух упражнений Гараев взял вес 315 кг (146 кг — в рывке и 169 кг — в толчке). Золото выиграл представитель Узбекистана Достон Ёкубов (324 кг в сумме), вторым стал Франсиско Москера из Колумбии (316 кг).

Для сборной России медаль Гараева стала первой на нынешнем турнире. В общем зачёте чемпионата мира лидирует Таиланд, на счету которого два золота и серебро. По одной победе одержали спортсмены Казахстана, Узбекистана, Южной Кореи и Туниса.

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Первенство планеты по тяжёлой атлетике в Ташкенте продлится до 17 декабря.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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