Сборная России выиграла первую медаль на чемпионате мира по тяжёлой атлетике

Российский штангист Зулфат Гараев выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 67 кг на чемпионате мира по тяжёлой атлетике. Первенство проходит в Ташкенте.

По сумме двух упражнений Гараев взял вес 315 кг (146 кг — в рывке и 169 кг — в толчке). Золото выиграл представитель Узбекистана Достон Ёкубов (324 кг в сумме), вторым стал Франсиско Москера из Колумбии (316 кг).

Для сборной России медаль Гараева стала первой на нынешнем турнире. В общем зачёте чемпионата мира лидирует Таиланд, на счету которого два золота и серебро. По одной победе одержали спортсмены Казахстана, Узбекистана, Южной Кореи и Туниса.