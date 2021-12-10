Замглавы МИД Рябков заявил, что Путин и Байден не обсуждали тему Крыма на переговорах
Дипломат отметил, что если бы президент США затронул этот вопрос, то наткнулся бы на неопровержимые факты.
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что президент США Джо Байден не поднимал в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным тему Крыма.
"Мой короткий ответ — нет. Но если бы что-то подобное произошло, то господин Байден услышал бы изложение фактов, которые нельзя отрицать. Нам же не приходит в голову обсуждать принадлежность Аляски, несмотря на её историю", — заявил дипломат в беседе с РИА "Новости".
Ранее офис Зеленского подтвердил планы Байдена предоставить помощь Киеву для "отпора агрессии". Там добавили, что президент США также заверил украинского коллегу в жёстких санкциях в отношении России в случае "агрессии" против Украины.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итоги голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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