Замглавы МИД Рябков заявил, что Путин и Байден не обсуждали тему Крыма на переговорах

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что президент США Джо Байден не поднимал в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным тему Крыма.

"Мой короткий ответ — нет. Но если бы что-то подобное произошло, то господин Байден услышал бы изложение фактов, которые нельзя отрицать. Нам же не приходит в голову обсуждать принадлежность Аляски, несмотря на её историю", — заявил дипломат в беседе с РИА "Новости".

Ранее офис Зеленского подтвердил планы Байдена предоставить помощь Киеву для "отпора агрессии". Там добавили, что президент США также заверил украинского коллегу в жёстких санкциях в отношении России в случае "агрессии" против Украины.