Сенатор Джабаров уличил Запад в попытке любой ценой наказать Ассанжа за правду
Ранее российское внешнеполитическое ведомство назвало вердикт лондонского суда, разрешившего экстрадицию основателя WikiLeaks, позорным.
Джулиан Ассанж. Фото © Carl Court / Getty Images
Запад, в том числе США, пытается всеми силами наказать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа за правду. Об этом заявил первый замглавы Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT, комментируя решение суда Лондона по экстрадиции журналиста в США.
"Запад (в частности, американцы) пытается любой ценой наказать Ассанжа за то, что он говорил правду, рассказывал, что творили западные спецслужбы и Америка... Всё это может привести к самому плачевному результату", — отметил парламентарий.
Джабаров подчеркнул, что о демократии и милосердии, когда граждан преследуют и мстят им "за то, что они пошли против американского правительства и спецслужб", говорить трудно.
Напомним, слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США проходили в Лондоне с начала сентября прошлого года. В 2010 году после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке, об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж бежал в Швецию, где планировал получить защиту, однако вскоре был обвинён в преступлениях на сексуальной почве. Затем он долгое время прятался в Посольстве Эквадора в Великобритании, а после того, как его лишили убежища, его арестовала британская полиция. В случае выдачи США журналисту грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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