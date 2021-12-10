Сенатор Джабаров уличил Запад в попытке любой ценой наказать Ассанжа за правду

Запад, в том числе США, пытается всеми силами наказать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа за правду. Об этом заявил первый замглавы Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT, комментируя решение суда Лондона по экстрадиции журналиста в США.

"Запад (в частности, американцы) пытается любой ценой наказать Ассанжа за то, что он говорил правду, рассказывал, что творили западные спецслужбы и Америка... Всё это может привести к самому плачевному результату", — отметил парламентарий.

Джабаров подчеркнул, что о демократии и милосердии, когда граждан преследуют и мстят им "за то, что они пошли против американского правительства и спецслужб", говорить трудно.