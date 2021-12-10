Макрон выступил за продолжение урегулирования ситуации в Донбассе в "нормандском формате"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что приветствует диалог президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по поводу урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, Париж совместно с Берлином выступает за продолжение работы в этом направлении в "нормандском формате".

"Дискуссия между Байденом и Путиным была очень полезна, как и тот факт, что США провели консультации с европейскими партнёрами до и после переговоров по Украине. Мы (Франция и ФРГ. — Прим. Лайфа) желаем продолжать этот диалог с Путиным и Зеленским", — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи в Париже с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем.