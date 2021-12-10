Макрон выступил за продолжение урегулирования ситуации в Донбассе в "нормандском формате"
Как уже сообщал Лайф, французский лидер планирует в ближайшие дни обсудить кризис на юго-востоке Украины с Путиным и Зеленским. Однако конкретная дата переговоров пока остаётся неизвестной.
Эммануэль Макрон. Фото © Kremlin.ru
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что приветствует диалог президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по поводу урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, Париж совместно с Берлином выступает за продолжение работы в этом направлении в "нормандском формате".
"Дискуссия между Байденом и Путиным была очень полезна, как и тот факт, что США провели консультации с европейскими партнёрами до и после переговоров по Украине. Мы (Франция и ФРГ. — Прим. Лайфа) желаем продолжать этот диалог с Путиным и Зеленским", — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи в Париже с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Как уже сообщал Лайф, Макрон планирует в ближайшие дни обсудить ситуацию в Донбассе с Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в графике главы государства пока нет телефонного разговора с французским коллегой. Однако представитель Кремля уточнил, что звонок может произойти весьма оперативно.
Ранее полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил об отказе Киева согласовать с ДНР и ЛНР особенности статуса Донбасса. Также, по его словам, Украина не готова подтвердить возвращение к участию в координационном механизме по предотвращению эскалации в регионе.
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