Шольц приветствовал обсуждение Путиным и Байденом Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал разговор по Украине, состоявшийся в ходе онлайн-встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом политик заявил на совместной пресс-конференции с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

Канцлер добавил, что за ситуацией на украинской границе на Западе следят с беспокойством, так как "очевидно, что там наблюдается очень много солдат". Поэтому Шольц считает важным повсеместно привлечь внимание к этой теме.

"Хорошо, что американский президент провёл разговор с российским президентом на эту тему", — отметил Шольц и заверил, что Германия продолжит прилагать усилия с целью обеспечить "хорошую перспективу для Украины".

"Для этого уже существуют хорошие основы, которые снова нужно активировать и которые должны продолжать играть роль в будущем. Например, сотрудничество в "нормандском формате", с согласованными критериями", — считает канцлер.

Шольц также напомнил, что нерушимость европейской границы относится к принципам, которые должны принимать все страны ЕС для общей безопасности, и все это понимают.