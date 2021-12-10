В Самаре открыли 26-метровый монумент "Город трудовой доблести"

В Самаре 10 декабря официально открыли стелу "Город трудовой доблести", которую установили на проспекте Юных Пионеров на Аллее трудовой доблести. Место для 26-метрового монумента выбрали по результатам народного голосования, сообщает издание "Самара ГИС".

Отмечается, что в торжественной церемонии участвовали полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, а также зампред Российского военно-исторического общества, руководитель проекта по созданию подобных стел Николай Овсиенко и другие.