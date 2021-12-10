В Самаре открыли 26-метровый монумент "Город трудовой доблести"
В церемонии участвовали в том числе полпред президента России в Приволжском ФО, губернатор Самарской области, глава города.
Стела "Город трудовой доблести" в Самаре. Фото © "Самара ГИС"
В Самаре 10 декабря официально открыли стелу "Город трудовой доблести", которую установили на проспекте Юных Пионеров на Аллее трудовой доблести. Место для 26-метрового монумента выбрали по результатам народного голосования, сообщает издание "Самара ГИС".
Отмечается, что в торжественной церемонии участвовали полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, а также зампред Российского военно-исторического общества, руководитель проекта по созданию подобных стел Николай Овсиенко и другие.
Напомним, 2 июля 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 20 городам звания "Город трудовой доблести". Его удостоилась и Самара.
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