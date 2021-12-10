НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Самаре открыли 26-метровый монумент "Город трудовой доблести"

В церемонии участвовали в том числе полпред президента России в Приволжском ФО, губернатор Самарской области, глава города.

10 декабря, 14:08
<p>Стела "Город трудовой доблести" в Самаре. Фото © <a href="https://samaragis.ru/v-samare-oficialno-otkryli-stelu-gorod-trudovoj-doblesti/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Самара ГИС"</a></p>

Стела "Город трудовой доблести" в Самаре. Фото © "Самара ГИС"

В Самаре 10 декабря официально открыли стелу "Город трудовой доблести", которую установили на проспекте Юных Пионеров на Аллее трудовой доблести. Место для 26-метрового монумента выбрали по результатам народного голосования, сообщает издание "Самара ГИС".

Отмечается, что в торжественной церемонии участвовали полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, а также зампред Российского военно-исторического общества, руководитель проекта по созданию подобных стел Николай Овсиенко и другие.

Путин поддержал предложение "Единой России" о присвоении почётного звания 11 городам

Путин поддержал предложение "Единой России" о присвоении почётного звания 11 городам

Напомним, 2 июля 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 20 городам звания "Город трудовой доблести". Его удостоилась и Самара.

Путин подписал указ о присвоении 12 городам звания "Город трудовой доблести"

Путин подписал указ о присвоении 12 городам звания "Город трудовой доблести"

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1