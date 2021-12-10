МИД России направил США зеркальный перечень ограничений в ответ на высылку дипломатов
Как отметил замглавы российского внешнеполитического ведомства, Вашингтон не хочет идти Москве навстречу в вопросах пребывания диппредставителей.
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Россия передала Соединённым Штатам перечень зеркальных ограничений, которые будут введены в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов РФ. Об этом сообщил во время пресс-конференции заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Разумеется, подобный враждебный выпад не остался без реакции с нашей стороны. Мы передали Вашингтону зеркальный перечень требований и ограничений, которые вводятся в отношении американских диппредставительств, в ответ на его недружественные шаги", — приводит его слова ТАСС.
Замглавы МИД подчеркнул, что Москва на протяжении нескольких месяцев предлагала Вашингтону отказаться от таких ограничений, если США аннулируют санкции в отношении российских дипломатов, однако ответа так и не последовало. Рябков добавил, что Россия не приемлет ультиматумов, которые ставят США при обсуждении работы диппредставительств.
Ранее Владимир Путин предложил Джо Байдену обнулить ограничения на работу дипмиссий. Российский лидер подчеркнул, что проблемы в этой сфере — следствие линии американских властей, которые ещё пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения.
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