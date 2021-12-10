МИД России направил США зеркальный перечень ограничений в ответ на высылку дипломатов

Россия передала Соединённым Штатам перечень зеркальных ограничений, которые будут введены в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов РФ. Об этом сообщил во время пресс-конференции заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Разумеется, подобный враждебный выпад не остался без реакции с нашей стороны. Мы передали Вашингтону зеркальный перечень требований и ограничений, которые вводятся в отношении американских диппредставительств, в ответ на его недружественные шаги", — приводит его слова ТАСС.

Замглавы МИД подчеркнул, что Москва на протяжении нескольких месяцев предлагала Вашингтону отказаться от таких ограничений, если США аннулируют санкции в отношении российских дипломатов, однако ответа так и не последовало. Рябков добавил, что Россия не приемлет ультиматумов, которые ставят США при обсуждении работы диппредставительств.