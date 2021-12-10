Иммунолог Болибок допустил возможность передачи ковида половым путём

Коронавирусная инфекция может научиться передаваться не только воздушно-капельно, но и через кровь или половым путём. С таким заявлением выступил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Как отметил медик, изначально респираторные коронавирусы человека прикреплялись с помощью рецепторов за белки клеток эпителия. Однако в результате мутации инфекция научилась цепляться за другой белок (рецептор АПФ), впоследствии из-за этого и началась пандемия, подчеркнул специалист.

По мнению иммунолога, теоретически мутации CoViD-19 могут привести к тому, что он будет цепляться и за другие белки. В частности, Болибок имеет в виду CD4, который является рецептором к ВИЧ. При таком развитии событий, как указал врач, коронавирус сможет уже заражать T-лимфоциты, отвечающие за иммунитет человека. Получается, что инфекция попросту будет оставаться в организме пожизненно.

В таком случае коронавирус может перестать распространяться воздушно-капельным путём и найдёт новые, предположил Болибок. Он объяснил процесс на примере СПИДа.