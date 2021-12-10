Иммунолог Болибок допустил возможность передачи ковида половым путём
Мутации CoViD-19 могут привести к тому, что инфекция будет цепляться за другие белки, в частности за CD4, который является рецептором к ВИЧ, предположил специалист.
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Коронавирусная инфекция может научиться передаваться не только воздушно-капельно, но и через кровь или половым путём. С таким заявлением выступил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Как отметил медик, изначально респираторные коронавирусы человека прикреплялись с помощью рецепторов за белки клеток эпителия. Однако в результате мутации инфекция научилась цепляться за другой белок (рецептор АПФ), впоследствии из-за этого и началась пандемия, подчеркнул специалист.
По мнению иммунолога, теоретически мутации CoViD-19 могут привести к тому, что он будет цепляться и за другие белки. В частности, Болибок имеет в виду CD4, который является рецептором к ВИЧ. При таком развитии событий, как указал врач, коронавирус сможет уже заражать T-лимфоциты, отвечающие за иммунитет человека. Получается, что инфекция попросту будет оставаться в организме пожизненно.
В таком случае коронавирус может перестать распространяться воздушно-капельным путём и найдёт новые, предположил Болибок. Он объяснил процесс на примере СПИДа.
"Почему СПИД по воздуху не передаётся? Потому что на эпителиальных клетках нет рецептора CD4, а из крови в кровь он передаётся. То есть у коронавируса может сам рецептор измениться в результате мутаций, и он приобретёт свойство передаваться, например, половым путём", — цитирует "Лента.ру" медика.
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