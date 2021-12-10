Белорусская биатлонистка Сола впервые выиграла этап Кубка мира, россиянка Казакевич — 19-я

Белорусская биатлонистка Анна Сола выиграла спринтерскую гонку на семь с половиной километров на третьем этапе Кубка мира. Соревнования проходят в австрийском Хохфильцене.

Победа стала для Солы первой на этапах Кубка мира. По ходу дистанции она поразила десять мишеней из десяти, опередив ближайшую преследовательницу на 46,8 секунды.

Серебряную медаль выиграла Жюстин Брезаз-Буше из Франции, допустившая два промаха. Третьей стала чисто стрелявшая норвежка Марте Олсбю-Ройселанн. Она проиграла Соле 50,3 секунды.