Белорусская биатлонистка Сола впервые выиграла этап Кубка мира, россиянка Казакевич — 19-я
Преимущество победительницы над ближайшей преследовательницей составило 46,8 секунды.
Анна Сола. Фото © Rok Rakun / Pacific Press / LightRocket via Getty Images
Белорусская биатлонистка Анна Сола выиграла спринтерскую гонку на семь с половиной километров на третьем этапе Кубка мира. Соревнования проходят в австрийском Хохфильцене.
Победа стала для Солы первой на этапах Кубка мира. По ходу дистанции она поразила десять мишеней из десяти, опередив ближайшую преследовательницу на 46,8 секунды.
Серебряную медаль выиграла Жюстин Брезаз-Буше из Франции, допустившая два промаха. Третьей стала чисто стрелявшая норвежка Марте Олсбю-Ройселанн. Она проиграла Соле 50,3 секунды.
Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич. С одним промахом она заняла 19-е место, уступив победительнице 1 минуту 40,8 секунды. Кристина Резцова стала 22-й (+1.41,5), Ульяна Нигматуллина — 30-й (+1.56,7), Светлана Миронова — 38-й (+2.16,3), Валерия Васнецова — 45-й (+2.22,2), Лариса Куклина — 64-й (+2.51,2).
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