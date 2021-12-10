Психолог Соловьёва: Люди с короткими ногами сексуально активнее длинноногих "моделей"

Чтобы узнать совместимость с потенциальным партнёром по сексуальному темпераменту, необязательно проверять его в деле. Стоит просто рассчитать степень соотношения длины ног к высоте всего тела. Профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, доктор психологических наук Светлана Соловьёва отметила, что, как правило, сексуально активными оказываются люди с короткими ногами.

"Трохантерный индекс — это соотношение длины ног к высоте всего тела. Это соотношение показывает степень сексуальной потребности и активности человека: насколько партнёр страстный и насколько для него важны отношения в постели. В целом люди, у которых коротковаты ноги, очень сексуальны. А вот длинноногие "модели", как правило, холодны и неинтересны в постели", — приводит РИА ФАН слова Соловьёвой.

Причём такая физиологическая закономерность касается и мужчин, и женщин — это доказанный факт. Обычно человек выбирает похожего на себя партнёра, и "это может быть очень прочный союз". И тем не менее кто-то предпочитает придерживаться принципа противоположностей, "когда люди выбирают тех, кто их дополняет и подходит им, как ключ к замку". Такой союз тоже может быть прочным.

"Например, если мужчина — страстный темпераментный брюнет, ему может понравиться сдержанная, холодноватая, не очень сексуальная блондинка. И он будет всю жизнь её страстно любить, а она будет всю жизнь принимать его любовь", — сказала психолог.