Учёные из Австрии раскрыли зависимость силы женщины от длины указательного пальца

Женщины, у которых указательный палец короче безымянного, имеют большие сильные мышцы. К такому выводу пришли специалисты Венского университета в Австрии после проведённого исследования. С подробностями можно ознакомиться в статье в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Отмечается, что для проведения эксперимента учёные измерили пальцевой индекс — соотношение длин указательного и безымянного пальцев, обусловленное влиянием половых гормонов во время внутриутробного развития, — и силу хвата у 125 здоровых женщин в возрасте от 19 лет до 31 года. Оказалось, что чем длиннее был безымянный палец, тем крепче становился хват.

Как уточняют учёные, на размер этого пальца влияет уровень пренатального тестостерона, что, очевидно, даёт больше силы мышцам. В свою очередь, снижение силы хвата связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, хронической обструктивной болезни лёгких и других недугов, а понимание факторов, которые влияют на этот показатель, поможет более эффективно использовать его для оценки рисков.