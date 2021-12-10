Безработный житель Сочи украл забытый на остановке рюкзак с миллионом рублей

В Сочи правоохранители задержали 22-летнего местного жителя по подозрению в краже крупной суммы денег. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, молодой человек украл забытый на остановке рюкзак, в котором был миллион рублей.

Как пояснили в ведомстве, 42-летний житель Сочи ночью забыл сумку с документами и деньгами на автобусной остановке. А когда вернулся за вещами, их уже нигде не было. После этого мужчина и обратился в полицию. К счастью, стражам порядка быстро удалось выйти на след злоумышленника.

"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность и место проживания подозреваемого. Полицейские задержали 22-летнего неработающего местного жителя", — пояснили в ГУ МВД РФ по региону.

Уточняется, что к моменту задержания молодой человек успел выбросить документы и потратить часть найденных денег. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело — ему грозит до десяти лет лишения свободы. С него также взяли подписку о невыезде.