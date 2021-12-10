Доцент Баннова объяснила, как выявить постковидный синдром у детей

Коронавирус сложно отличить от ОРВИ и гриппа у ребёнка. Выявить ковид у юных пациентов можно по повышенной температуре, насморку и кашлю, сообщила доцент кафедры инфекционных заболеваний у детей имени профессора Данилевича СПбГПМУ Минздрава Светлана Баннова в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

По её словам, в большинстве случаев ковид протекает у детей легко и бессимптомно. Однако в последнее время число юных пациентов со среднетяжёлой и тяжёлой формами инфекции возросло. При этом нельзя пока точно сказать, что на эту тенденцию повлиял новый штамм ковида "омикрон" или вариант "дельта".

"Это всё общие репираторные инфекции. На первичном этапе отличить грипп, другие ОРВИ от коронавирусной инфекции бывает очень тяжело. После врач может понять по симптоматике", — сказала Баннова.

Причём головная боль, которая обычно появляется у взрослых при ковиде, у детей выявляется редко, к тому же они не всегда могут об этом сказать, отметила эксперт. Аналогичная ситуация и с сыпью, которая характерна для постковидного синдрома. При нём врачи также фиксируют лихорадку и поражение внутренних органов.