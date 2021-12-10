"Чуда не случилось": Волосожар требуется операция после неудачного выступления на "Ледниковом периоде"
Врачи диагностировали у 35-летней фигуристки разрыв мениска. Олимпийская чемпионка вынуждена оставить съёмки и все запланированные выступления.
Татьяна Волосожар. Фото © Instagram / fire_bird
Двукратной олимпийской чемпионке в парном фигурном катании Татьяне Волосожар требуется операция на колене после травмы, полученной на "Ледниковом периоде". На популярном шоу спортсменка выступает с актёром Фёдором Федотовым.
Волосожар пояснила, что осознала всю тяжесть последствий произошедшего только за кулисами. По её словам, на коленке образовалась огромная шишка с жидкостью. Врачи оказали первую помощь 35-летней чемпионке и рекомендовали на следующий день заняться обследованием.
"Утром я поняла, что не могу опираться на ногу, согнуть её тоже было нереально. Чуда не случилось. Больница, МРТ, врач и диагноз: разрыв мениска. Нужна операция", — написала фигуристка у себя в инстаграме.
Вместе с тем Волосожар добавила, что её рабочий график на ближайшие месяцы полностью забит выступлениями и она не может подвести людей. Однако из-за состояния спортсменке всё же пришлось взять паузу.
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Татьяна Волосожар — украинская, а затем российская фигуристка, завоевавшая два золота сочинской Олимпиады 2014 года в паре с Максимом Траньковым. С ним же четыре раза становилась чемпионкой Европы, дважды была серебряным призёром мировых чемпионатов, единожды заняла высшую ступень пьедестала. Подробнее о её биографии читайте на сайте uznayvse.ru.
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