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Зеленский посетовал на препятствие на пути к вступлению Украины в НАТО

Глава Незалежной задался вопросами, видят ли украинцы эту преграду, не всё ли равно им, в каком направлении движутся власти в Киеве.

10 декабря, 19:01
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2573416456242048&set=t.100007211555008&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Володимир Зеленський</a></p>

Фото © Facebook / Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1" заявил, что путь Незалежной к вступлению в НАТО преграждает "шлагбаум", который не получается обойти.

"Мы продолжаем свой путь в НАТО. Мы идём, а там шлагбаум. Мы видим это или нет? Или нам всё равно? Давайте обойдём шлагбаум? Но не выходит обойти", — сказал Зеленский.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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