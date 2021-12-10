Зеленский посетовал на препятствие на пути к вступлению Украины в НАТО
Глава Незалежной задался вопросами, видят ли украинцы эту преграду, не всё ли равно им, в каком направлении движутся власти в Киеве.
Фото © Facebook / Володимир Зеленський
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1" заявил, что путь Незалежной к вступлению в НАТО преграждает "шлагбаум", который не получается обойти.
"Мы продолжаем свой путь в НАТО. Мы идём, а там шлагбаум. Мы видим это или нет? Или нам всё равно? Давайте обойдём шлагбаум? Но не выходит обойти", — сказал Зеленский.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о покупке у НАТО ружей для стрельбы по дронам. Вероятно, речь идёт об антидроновых РЭБ-ружьях EDM4S литовской компании Nt Service — с их помощью Киев намерен бороться с "российскими БПЛА". Аккумулятор оборудования может работать не больше часа.
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