Зеленский посетовал на препятствие на пути к вступлению Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1" заявил, что путь Незалежной к вступлению в НАТО преграждает "шлагбаум", который не получается обойти.

"Мы продолжаем свой путь в НАТО. Мы идём, а там шлагбаум. Мы видим это или нет? Или нам всё равно? Давайте обойдём шлагбаум? Но не выходит обойти", — сказал Зеленский.