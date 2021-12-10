МИД РФ увидел риски масштабного конфликта в Европе в действиях Запада в отношении Украины
Втягивание Незалежной в НАТО чревато появлением в этой стране ракетных комплексов с минимальным подлётным временем к Центральной РФ и других дестабилизирующих вооружений.
Фото © VK / МИД России
Безответственное поведение Запада в отношении Украины способно спровоцировать серьёзные военные риски. В заявлении МИД РФ о диалоге с США и другими западными странами относительно выработки гарантий безопасности говорится, что действия иностранных партнёров могут довести до масштабного конфликта в Европе.
В документе отмечается, что взятый курс на втягивание Украины в НАТО чреват появлением в этой стране ракетных комплексов с минимальным подлётным временем к Центральной РФ и других дестабилизирующих вооружений.
"Хотят убить двух зайцев": Депутат Рады Кива предупредил об антироссийской провокации Украины и Запада в конце января
"Такое безответственное поведение создаёт неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьёзные военные риски для всех вовлечённых сторон вплоть до масштабного конфликта в Европе", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг изъявил желание вести диалог по Украине в "нормандском формате". Глава Североатлантического альянса отметил, что "концентрация сил России у границы" Незалежной якобы подрывает безопасность в Европе.
Комментариев: 0