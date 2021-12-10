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Барабанщик Queen Тейлор раскрыл, кому вместо Рами Малека могла достаться роль Меркьюри

Напомним, фильм о творческом пути легендарного музыканта "Богемская рапсодия" вышел в свет в 2018 году. Актёр, сыгравший роль фронтмена, получил "Оскар".

10 декабря, 15:57
<p>Рами Малек, сыгравший роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия". Фото © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/3302651/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинопоиск"</a></p>

Рами Малек, сыгравший роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия". Фото © "Кинопоиск"

Роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия" изначально должен был исполнить британский актёр и комик Саша Барон Коэн, а не Рами Малек, получивший известность после съёмок в сериале "Мистер Робот". Об этом рассказал барабанщик рок-группы Queen Роджер Тейлор.

"Саша настойчив, если не сказать больше. Он также на шесть дюймов выше, чем нужно. Но я посмотрел его последние пять фильмов и пришёл к выводу, что он не очень хороший актёр. Тут я могу ошибаться", — приводит ScreenRant его слова.

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Как отметил Тейлор, Барон Коэн чертовски хорош в качестве комика. Однако, по мнению музыканта, сыграть Меркьюри он бы не смог так, как это сделал молодой американский актёр Малек. Участник Queen подчеркнул, что Рами проделал по-настоящему отменную работу "в почти невозможной роли".

Напомним, фильм о творческом пути легендарного музыканта Фредди Меркьюри и группы The Queen "Богемская рапсодия" вышел в свет в 2018 году. Актёр Рами Малек, сыгравший роль фронтмена, получил "Оскар". Чуть позже продюсер Руди Долезал заявил, что кинолента может иметь продолжение.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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