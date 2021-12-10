Барабанщик Queen Тейлор раскрыл, кому вместо Рами Малека могла достаться роль Меркьюри

Роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия" изначально должен был исполнить британский актёр и комик Саша Барон Коэн, а не Рами Малек, получивший известность после съёмок в сериале "Мистер Робот". Об этом рассказал барабанщик рок-группы Queen Роджер Тейлор.

"Саша настойчив, если не сказать больше. Он также на шесть дюймов выше, чем нужно. Но я посмотрел его последние пять фильмов и пришёл к выводу, что он не очень хороший актёр. Тут я могу ошибаться", — приводит ScreenRant его слова.